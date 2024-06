Temptation Island canzone Rihanna testo e significato sigla

Temptation Island – Quando si parla di Temptation Island scatta in maniera automatica cantare la sigla del reality condotto da Filippo Bisciglia. Si tratta di I Love the Way You Lie e in particolare i fan del programma pensano sia una canzone di Rihanna. L’artista originaria delle Barbados è in realtà la voce del ritornello del brano e ha partecipato in qualità di ospite di Eminem l’artista principale che canta tutte le strofe. L’idea di invitare Rihanna è stata del produttore Alex da Kid che ha ritenuto l’artista perfetta per questa canzone, decisione condivisa da Eminem che ha spiegato più volte che fin dal primo ascolto era evidente che solo una voce come quella di Rihanna potesse collaborare. I love the way you lie è la sigla di Temptation Island da sempre ed è stata pubblicata il 9 agosto 2010 come secondo singolo del settimo album in studio di Eminem, “Recovery”. Il testo della canzone analizza le turbolenze emotive e psicologiche vissute da due persone che vivono una relazione. La collaborazione tra Eminem e Rihanna porta una prospettiva autentica e cruda alla narrazione con il rapper che mette in mostra il senso di colpa, la rabbia e l’impotenza per aver rovinato tutto e perso la sua donna. Il ritornello di Rihanna, invece, riflette le emozioni contrastanti di amore e tradimento della vittima. Il contrasto tra l’aggressività e la rapidità di Eminem e il ritornello malinconico di Rihanna crea un atmosfera perfetta e il testo della canzone sembra scritto appositamente per essere sigla di Temptation Island (ovviamente non è nata per quello).

Perché I love the way you lie è perfetta per Temptation Island

La particolarità di I love the way you lie e probabilmente anche la chiave del successo della canzone nasce dal fatto che Eminem e Rihanna hanno apportato esperienze personali al brano, aggiungendo profondità e autenticità alla narrazione. La storia del rapper, caratterizzata da relazioni burrascose e dalla sua battaglia contro la dipendenza, fornisce una visione cruda e senza filtri della mentalità di chi abusa. La capacità di Rihanna di carpire e interpretare quindi al meglio il significato del testo di I Love the way you lie nasce probabilmente dalla sua esperienza diretta nella relazione violenta avuta in passato con il cantante Chris Brown. Questo legame personale ha aiutato l’artista a fornire una performance carica di emozioni. Il video che accompagna la canzone che è diventata sigla di Temptation Island amplifica ulteriormente l’impatto del brano. È interpretato dagli attori Dominic Monaghan e Megan Fox, che ritraggono una coppia coinvolta in una relazione distruttiva. Le immagini mostrano vividamente il ciclo della violenza, alternando momenti di passione a intensi conflitti e si conclude con una scena toccante della coppia a letto, che suggerisce un ciclo di abusi senza fine.

I love the way you lie testo e significato

Just gonna stand there and watch me burn?

Well, that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry?

Well, that’s alright because I love the way you lie

hook

I love the way you lie



I can’t tell you what it really is, I can only tell you what it feels like

And right now, there’s a steel knife in my windpipe

I can’t breathe, but I still fight while I can fight

As long as the wrong feels right, it’s like I’m in flight



High off of love, drunk from my hate, it’s like I’m huffing paint

And I love her the more I suffer, I suffocate

And right before I’m about to drown, she resuscitates me

She fuckin’ hates me, and I love it



“Wait! Where you going?” “I’m leaving you”

“No, you ain’t, come back,” we’re running right back, here we go again

It’s so insane ‘cause when it’s going good, it’s going great

I’m Superman with the wind at his back, she’s Lois Lane



But when it’s bad, it’s awful, I feel so ashamed

I snapped, “Who’s that dude?” I don’t even know his name

I laid hands on her, I’ll never stoop so low again

I guess I don’t know my own strength



Just gonna stand there and watch me burn?

Well, that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry?

Well, that’s alright because I love the way you lie



I love the way you lie

I love the way you lie



You ever loved somebody so much

You can barely breathe when you’re with ‘em?

You meet and neither one of you even know what hit ‘em

Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills, used to get ‘em

Now you’re getting fuckin’ sick of looking at ‘em



You swore you’d never hit ‘em, never do nothing to hurt ‘em

Now you’re in each other’s face

Spewin’ venom in your words when you spit ‘em

You push, pull each other’s hair, scratch, claw, bit ‘em

Throw ‘em down, pin ‘em, so lost in the moments when you’re in ‘em



It’s the rage that took over, it controls you both

So they say, yeah, best to go your separate ways

Guess that they don’t know you ‘cause today, that was yesterday

Yesterday is over, it’s a different day, sound like broken records playin’ over



But you promised her next time, you’ll show restraint

You don’t get another chance, life is no Nintendo game

But you lied again, now you get to watch her leave out the window

Guess that’s why they call it windowpane



Just gonna stand there and watch me burn?

Well, that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry?

Well, that’s alright because I love the way you lie



I love the way you lie

I love the way you lie



Now I know we said things, did things that we didn’t mean

And we fall back into the same patterns, same routine

But your temper’s just as bad as mine is

You’re the same as me, when it comes to love, you’re just as blinded



Baby, please come back, it wasn’t you, baby, it was me

Maybe our relationship isn’t as crazy as it seems

Maybe that’s what happens when a tornado meets a volcano

All I know is I love you too much to walk away



“Wait up, come inside, pick up your bags off the sidewalk”

Don’t you hear sincerity in my voice when I talk?

Told you this is my fault, look me in the eyeball

Next time I’m pissed, I’ll aim my fist at the drywall



“Next time? There will be no next time”

I apologize, even though I know it’s lies

I’m tired of the games, I just want her back

I know I’m a liar, if she ever tries to fucking leave again

I’ma tie her to the bed and set this house on fire



Just gonna stand there and watch me burn?

Well, that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry?

Well, that’s alright, because I love the way you lie



I love the way you lie

I love the way you lie

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Non posso dirti quello che realmente è

Posso solo dirti come ci si sente

E proprio ora c’è un coltello in acciaio, nella mia trachea

Non riesco a respirare, ma ancora lotto, finché posso combattere

Finché lo sbagliato sembra giusto, è come se fossi in volo

In alto per amore ubriaco di odio

E’ come se mi stessi facendo di vernice e più soffro e più mi piace

Soffoco e proprio quando sto per annegare

Lei mi resuscita, Lei mi odia fot*utamente

E mi piace, aspetta

Dove stai andando, ti lascio

No non mi lasci, ritorna

Stiamo tornando indietro, siamo di nuovo qui

E’ così folle, perché quando sta andando bene, sta andando alla grande

Io sono Superman, con il vento nella sua borsa, lei è Lois Lane

Ma quando è brutto, è terribile

Mi vergogno cosi tanto, io mi spezzo, chi è quel tizio

Io non so nemmeno il suo nome, ho messo le mani su di lei

Non mi chinerò mai così in basso di nuovo, credo di non conoscere la mia forza

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Amo il modo in cui menti

Hai mai amato qualcuno così tanto da riuscire a malapena a respirare quando siete assieme?

Vi incontrate e nessuno dei due sa a cosa sta andando incontro

Senti quel confuso tepore dentro e ti vengono i brividi quando ci pensi

Ora ti stai fot*utamente stancando di guardarla

Hai giurato che non l’avresti mai colpita, che non l’avresti mai ferita

E ora siete faccia a faccia e sputi veleno ogni volta che ci parli

Ora vi tirate i capelli a vicenda, la graffi, la mordi

La butti giù, la colpisci, così perso nei momenti in cui sei dentro lei

È la rabbia che ha preso il sopravvento, che vi controlla

Dicono che è meglio prendiate strade separate, immagino non ti conoscano

Perchè oggi era ieri, ieri è finito

È un altro giorno, suona come un disco rotto che continua

Ma tu le hai promesso che la prossima volta le avresti mostrato moderazione

Non hai un’altra possibilità, la vita non è un gioco per Nintendo

Ma hai mentito ancora una volta, e ora la guardi uscire dalla finestra

forse é per questo che lo chiamano pannello della finestra

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Amo il modo in cui menti

Ora so che abbiamo detto delle cose, fatto cose

Che non volevamo dire e ricadiamo negli stessi schemi

Stessa routine, ma la tua calma è cosi compromessa, come lo è la mia

E sei come me, ma quando si tratta di amare sei proprio cosi cieca

Baby ti prego torna indietro, non eri tu

Baby ero io, forse il nostro rapporto non è così folle come sembra

Forse questo è ciò che accade quando un tornado incontra un vulcano

Tutto quello che so è che ti amo troppo, per andarmene

Vieni dentro, raccogli i bagagli dal marciapiede

Non senti la sincerità, nella mia voce quando parlo

Ti ho detto che è colpa mia, guardami negli occhi

La prossima volta che sono incazzato, colpirò col pugno il muro

La prossima volta, non ci sarà nessuna prossima volta

Mi scuso anche se so che è una bugia

Sono stanco dei giochi, voglio solo che lei ritorni, so di essere un bugiardo

Se lei provasse ancora una volta a lasciarmi

La lego al letto e brucio la casa

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Amo il modo in cui menti