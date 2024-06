A Family Affair Zac Efron Nicole Kidman intesa senza telecamere: retroscena dagli States

A Family Affair esce oggi, 28 giugno, sulla piattaforma streaming Netflix. Protagonisti gli attori Nicole Kidman, 57 anni, e Zac Efron, 36 anni. Si tratta di una commedia romantica che vede i due protagonisti intrecciare una relazione complessa in viaggio tra sentimenti. Nel cast anche Joey King, 24 anni, che interpreta Zara Ford, la figlia della donna interpretata da Nicole Kidman. Zara è la protagonista, una giovane ragazza che ricopre il ruolo di assistente di Chris Cole, interpretato da Zac Efron, che è una star del cinema narcisista e donnaiolo. Lascia il lavoro ma scopre che l’ex capo Cole ha una relazione sentimentale con la Kidman, sua madre vedova. Al centro della trama c’è il delicato tema dell’identità racchiuso in una storia sentimentale. Grande l’attesa per questo film negli Stati Uniti che, in vista del lancio, è stato accompagnato anche un piccolo retroscena: è stata infatti lanciata la notizia di un flirt avuto tra i due attori che, così, avrebbero replicato anche nella vita reale la relazione di cui sono protagonisti nella pellicola. Zac Efron e Nicole Kidman quindi una coppia o, comunque, che si sarebbero lasciati andare, travolti dal fuoco della passione. Una situazione decisamente affascinante per tutti i fan curiosi ma anche poco probabile.

Nicole Kidman e Zac Efron: chi sono i rispettivi compagni

Nicole Kidman, che ha avuto una relazione con Tom Cruise, 61 anni, dal 2006 è la moglie di Keith Lionel Urban, 57 anni, cantautore e produttore discografico neozelandese ma naturalizzato australiano. Urban è considerato uno dei maggiori artisti di musica country: ben 10 gli album pubblicati in studio, ha vinto quattro Grammy Awards (19 le candidature) e 15 Academy of Country Music Awards. Ha collaborato con tantissimi cantanti nel corso della carriera e composto – oltre che cantato naturalmente – For You, colonna sonora di Act of Valor che gli è valsa le candidature dia ai Golden Globe che ai Critics’ Choice Award. Billboard, invece, l’ha premiato riconoscendo “Somebody Like You” come la hit country più grande degli anni 2000. Con Nicole Kidman si è conosciuto nel 2005 in occasione del G’Day, un evento in onore dei cittadini australiani ad Hollywood. Il 25 giugno del 2006 sono convolati a nozze con rito cattolico ed il 20 ottobre successivo entra in una clinica per disintossicarsi dalla cocaina di cui era dipendente. Ha anche firmato un contratto pre-matrimoniale che svela come perde ogni tipo di diritto sui beni della Kidman in caso di uso di alcol e droghe. Nel 2008, il 7 luglio per la precisione, nasce Sunday Rose, la prima figlia mentre due anni dopo, nel dicembre 2010, da madre surrogata nasce Faith Margaret, la secondogenita. Diverse, invece, le fidanzate di Zac Efron. Dal 2005 al 2010, forse, la relazione più importnate con Vanessa Hudgens, star di High School Musical, lì dove si sono conosciuti. Dopo l’addio nel 2010 – i due hanno iniziato a seguirsi sui social nuovamente – breve relazione con Lily Collins dal 2011 a giugno 2012. Dal settembre 2014 ad inizio 2016 ha invece avuto una storia con Sami Mirò, modella ed imprenditrice mentre per 10 mesi, dal 2010 al 2021 ha avuto una storia con Vanessa Valladares, 25 anni, modella australiana. Al momento sembra sia single.