Tananai Annalisa location video Storie brevi: dove è stato girato

Sta spopolando sul web e si è già candidato a essere una delle hit dell’estate: stiamo parlando di Storie brevi, il nuovo singolo di Annalisa e Tananai. La nuova canzone dell’artista di Tango è uscita lo scorso 5 giugno, avvalendosi della prestigiosa collaborazione di una delle popstar italiane di maggior successo in questo momento. Il 24 giugno è infine stato diffuso online, dal canale YouTube di Tananai, il videoclip diretto da Bembo, che è subito diventato un piccolo cult, mentre il brano saliva ai vertici della classifica italiana dei singoli.

Nel video di Storie brevi, Tananai e Annalisa interpretano una coppia molto elegante, con echi da Bonnie e Clyde, immersi nello spettacolare scenario di una villa nobiliare con ampio giardino e affacciata su un lago. La location del videoclip è Villa Rusconi Clerici, una sontuosa dimora costruita alla fine dell’Ottocento in località Pallanza, una piccola cittadina sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Sia la villa che il giardino si trovano nella stessa location.

Villa Rusconi Clerici nasce alla fine dell’Ottocento, come detto. In precedenza, qui sorgeva un piccolo edificio, il Villino Bozzotti, che venne acquistato da Stefano Turr, un militare ungherese arrivato nel nostro paese per combattere al fianco di Giuseppe Garibaldi, prendendo parte anche alla Spedizione dei Mille. Turr si era anche sposato in Italia, nel 1861 a Mantova con Adelina Bonaparte Wyse, cugina dell’Imperatore francese Napoleone III. Fu Turr a far edificare progressivamente il grande giardino in cui si distendono Annalisa e Tananai nel video di Storie brevi. Nel 1866, il militare magiaro fece infine ritorno nel suo paese.

Il villino all’interno della proprietà venne quindi demolito dai nuovi proprietari, la famiglia Biffi, e al suo posto venne edificata l’attuale Villa Rusconi Clerici, progettata dall’architetto milanese Giovanni Giachi con influenze neobarocche ed eclettiche. Venne anche ampliato il giardino, con la realizzazione di un giardino d’inverno e pure di una darsena sul lago. Sotto la famiglia Biffi, la villa divenne luogo di ritrovo di prestigiosi personaggi, come il pittore scapigliato Daniele Ranzoni, l’artista Paolo Trubetzkoy, il generale Luigi Cadorna e importanti famiglie, come quella dei Pallavicino.

Diversi decenni dopo, nel corso del Novecento, la proprietà della villa è passata alla famiglia dei conti Rusconi Clerici, da cui la villa prende il nome, e che ancora oggi la possiede. Attualmente Villa Rusconi Clerici è usata per ricevimenti e feste, o come nel caso del videoclip di Storie brevi di Tananai e Annalisa può essere affitata per delle riprese.

Il videoclip di Storie brevi è girato su un lago, che si scorge in alcune inquadrature della villa. Come detto, si tratta del Lago Maggiore, che si estende al confine tra Piemonte e Lombardia. Il lato in cui si trova la Villa Rusconi Clerici è quello occidentale, cioè quello piemontese.