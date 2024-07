La Scelta The Choice non è una storia vera: il terribile retroscena

Cinema – Per gli amanti delle storie d’amore travolgenti e struggenti, La Scelta – The Choice è sicuramente un film da non perdere. Diretto nel 2014 da Ross Katz (candidato due volte all’Oscar come produttore, per In the bedroom e Lost in translation) su sceneggiatura di Bryan Sipe, ha come attori protagonisti Benjamin Walker e Teresa Palmer. La trama racconta la storia tra il veterinario Travis e la studentessa di medicina Gabby, che dopo un inizio non semplice a causa delle loro precedenti relazioni diventa una solida un’unione, finché un incidente d’auto non costringe la ragazza in coma. A quel punto, Travis si trova davanti a una scelta drammatica: decidere se staccarla dal supporto vitale o no.

Sono in molti, tra i fan della pellicola, che si sono chiesti se dietro La Scelta – The Choice ci sia una storia vera realmente accaduta. Purtroppo, la risposta in questo caso è no, anche se le vicende narrate nel film sono abbastanza comuni, e storie simili si sono di sicuro verificate nella realtà. La sceneggiatura del film è tratta da un romanzo omonimo del noto scrittore Nicholas Sparks, autore di bestseller romantici che ruotano spesso attorno al tema della malattia e della morte.

Sparks è infatti la penna dietro a tanti successi commerciali dell’editoria, spesso trasposti poi anche al cinema. Ha scritto Le pagine della nostra vita (divenuto un film nel 2004 con Ryan Gosling e Rachel McAdams, diretto da Nick Cassavetes), Le parole che non ti ho detto (film del 1999 con Kevin Costner e Robin Wright), Come un uragano (film del 2008 con Richard Gere e Diane Lane), e L’ultima canzone (film del 2010 con Miley Cyrus e Liam Hemsworth).

La scelta The Choice il libro

Il romanzo La scelta è uscito originariamente nel 2007, e la prima edizione italiana risale al 2008, ma appunto non ha alcun riferimento a fatti realmente accaduti. Il tema dell’amore e della malattia non è comunque una novità assoluta, e non mancano altri film in cui storie e tematiche simili sono state affrontate. Uno dei più noti in assoluto è senza dubbio Love Story, vero e proprio capostipite di questo sottogenere, uscito nel 1970 e vincitore anche di un Oscar per la miglior colonna sonora. Tratto distintivo, comunque, delle opere di Nicholas Sparks e dei film da esse derivate è il lieto fine, e anche in La Scelta – The Choice alla fine tutto si risolverà miracolosamente per il meglio per i due protagonisti del film.