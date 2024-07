Jumanji 1995 che fine hanno fatto bambini oggi: una famosissima

Jumanji è stato in assoluto un film di culto degli anni Novanta, ancora oggi molto amato, nonostante un remake molto diverso dall’opera originale. Ha sempre fatto scalpore la mancanza di un sequel, che il finale avrebbe permesso, così ai fan non resta che curiosare su che fine hanno fatto oggi i bambini del cast. Jumanji è uscito nel 1995 per la regia di Joe Johnston (Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi; Pagamaster – L’avventura meravigliosa; Jurassic Park III) con protagonista Robin Williams accanto a Bonnie Hunt. La trama del film originale racconta di un misterioso gioco da tavolo, chiamato appunto Jumanji, capace di trasportare chi ci gioca veramente nella giungla in cui è ambientato. È quello che succede nel 1969 al dodicenne Alan Parrish, che ci gioca inconsapevole assieme all’amica Sarah Whittle, ma finirà per restare intrappolato nel gioco per molti anni. Fino a che, nel 1995, i piccoli Judy e Peter Shepherd non ritroveranno Jumanji e riprenderanno a giocare, coinvolgendo l’ormai adulta Sarah e liberando Alan per riuscire a concludere la partita iniziata 26 anni prima. Dei quattro bambini di Jumanji 1995 l’unica diventata davvero famosa è l’attrice di Judy Shepherd, ovvero Kirsten Dunst: oggi ha 42 anni, ed è conosciuta soprattutto per il ruolo di Mary Jane nella saga di Spider-Man di Sam Raimi, con Tobey Maguire. Ha inoltre lavorato in altri importanti film come Marie Antoinette di Sofia Coppola (2006), Malancholia di Lars Von Trier (2011), Il diritto di contare di Theodore Melfi (2016) e Il potere del cane di Jane Campion (2021).

Jumanji 1995 cast oggi

Degli altri tre bambini del cast di Jumanji oggi nessun ha avuto grande fortuna come attore. Bradley Pierce (Peter Shepherd) ha lavorato poco al cinema e di più in tv, ma sostanzialmente dopo il 2000 si è dedicato unicamente al doppiaggio. Adam Hann-Byrd (Alan Parrish da bambino) ha avuto piccole apparizioni al cinema negli anni Novanta, tra cui spicca Halloween – 20 anni dopo (1998), mentre Laura Ashley Bell Bundy (Sarah Whittle da bambina) ha avuto una grande carriera a Broadway, apparendo spesso in alcuni episodi di serie tv. Robin Williams è stato ovviamente uno dei più grandi attori degli ultimi anni, ed è morto infine nel 2014 all’età di 63 anni per suicidio. Bonnie Hunt oggi ha 62 anni e recita ancora al cinema e in tv, oltre a essere una doppiatrice: ad esempio, era nella miniserie del 2018 Escape at Dannemora. David Alan Grier, che interpretava l’operaio Carl Bentley, oggi ha 69 anni e di recente lo abbiamo visto ne Il colore viola di Blitz Bazawule (2023). Jonathan Hyde (Van Pelt) ha poi recitato in film come Anaconda (1997), Titanic (1997), La mummia (1999) e nella serie tv The Strain (2014-2017), e oggi ha 76 anni.