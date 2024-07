Il paradiso all’improvviso location film Pieraccioni

Per gli amanti delle commedie romantiche, i film di Leonardo Pieraccioni sono spesso imperdibili. Tra quelli di maggiore successo della lunga carriera dell’autore fiorentino c’è senza dubbio anche Il paradiso all’improvviso, film da lui scritto, diretto e interpretato nel 2003. Pieraccioni qui interpreta Lorenzo Buccianti, un piccolo imprenditore e single incallito, che finisce inaspettatamente per innamorarsi di Amaranta (Angie Cepeda), una sua nuova cliente. In realtà, la ragazza si chiama in realtà Anna, ed è un’attrice ingaggiato dai suoi amici Bardella (Rocco Papaleo) e Tadde (Alessandro Haber) per far vacillare lo scapolo d’oro. Ma tra Lorenzo e Anna, alla fine, l’amore è scoccato davvero.

Come spesso accade in questo genere di film, l’ambientazione gioca un ruolo fondamentale, e anche per Il paradiso all’improvviso la produzione è andata in cerca di una location suggestiva e adeguata alla trama. Come viene detto nel corso del film, la location principale è l’isola di Ischia, dove è stato effettivamente girato in gran parte Il paradiso all’improvviso. Ischia è un’isola dell’arcipelago delle Isole Flegree, nel Mar Tirreno, davanti alla città di Napoli e nei pressi di Procida e Vivara. Rinomata per la sua bellezza, è una nota località turistica.

Qui sono state girate diverse scene della pellicola, in particolare quelle in cui si sviluppa l’incontro e la storia d’amore tra Lorenzo e Anna. Si trovano ad Ischia il ristorante in cui cenano i due per la prima volta: si tratta del ristorante Cocò sul Ponte Aragonese. Anche la villa utilizzata per lo scherzo a Lorenzo si trova sull’isola campana, per la precisione in via Francesco Calise Operaio Foriano, nella zona di Forio. Lungo la stessa via, più avanti, si trova anche il capanno della maga, che però dopo il film è stato ristrutturato e trasformato a sua volta in una grande casa, Villa Giò. Sempre in Campania si trova il parco termale dove si recano Lorenzo e Anna, ma non siamo più sull’isola di Ischia, bensì a Lacco Ameno (Napoli) al parco Negombo.

Il Paradiso all’improvviso tutte le location oltre Ischia

Altre location del film Il paradiso all’improvviso si trovano invece tra Roma e la Toscana. Nella capitale italiana e nei suoi dintorni troviamo il castello medievale teatro della scommessa tra Lampredotto e Bardella (è il castello Odescalchi di Bracciano) e il locale in cui Taddeo recupera due ragazze (la discoteca Planet di Roma). A Firenze invece troviamo la casa di Lorenzo (il Loggiato dei Servi di Maria in Piazza della Santissima Annunziata) e quella di Bardella (Palazzo Corsini), il parco in cui va a correre il protagonista (il Parco delle Cascine) e altre vie cittadine. Non molto distante c’è la chiesa in cui si sposano Lorenzo e Anna: è in realtà la Collegiata di Sant’Andrea a Empoli. Un’ultima location del film di Pieraccioni si trova invece vicino a Terni, in Umbria: è il Teatro Comunale di Narni, dove Anna sta provando.