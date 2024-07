Mina Settembre 3 quando esce: cast e anticipazioni

Il pubblico di Rai 1 non sta più nella pelle per conoscere cosa accadrà nelle nuove avventure di Mina Settembre, la fortunata serie con protagonista Serena Rossi. Lo show diretto da Tiziana Aristarci ha riscosso un grande successo sul primo canale nazionale, con le prime due stagioni andate in onda tra il 2021 e il 2022, ma ancora la terza parte della serie non è uscita, e i fan si stanno domandando quando finalmente sarà mandata in onda. Le repliche estive alimentano l’attenzione sul futuro della serie Rai e sulle ipotesi della data di quando uscirà Mina Settembre 3. La fiction racconta la storia di una giovane donna – il cui nome completo è Gelsomina Settembre – che lavora come assistente sociale in un consultorio nel centro storico di Napoli. Dopo la separazione dal marito Claudio (Giorgio Pasotti), un magistrato, Mina è tornata a vivere con la madre Olga (Marina Confalone), e nel frattempo va avanti con la sua vita e il suo lavoro. La serie di Rai 1 è liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, ma gli sceneggiatori Rai hanno ampliato molto il personaggio creato dallo scrittore napoletano, aggiungendo molte storie oltre a quelle uscite dalla sua penna.

Per adesso, di Mina Settembre sono usciti in tutto 24 episodi in due stagioni, ma di sicuro ci sarà anche una terza stagione, visto il successo del programma. Nel settembre 2022, dopo l’uscita della seconda, lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro aveva confermato di stare lavorando a una nuova stagione, e in seguito anche l’attrice Serena Rossi ha detto che il progetto era ancora in piedi. Al momento, però, non ci sono ancora date precise, ed è ovvio che la produzione dei nuovi episodi sta richiedendo più tempo del previsto, dato che sono passati quasi due anni dalle ultime puntate trasmesse in esclusiva da Rai 1. Mina Settembre 3 dovrebbe uscire nel corso del 2025, anche se non esistono ancora conferme più precise sulle date.

Mina Settembre 3 cast: arriva Luca Ward

E nemmeno riguardo i dettagli della trama, a ben vedere. Cestaro aveva dato alcune possibili anticipazioni, ipotizzando che la serie avrebbe potuto vedere Mina prendere finalmente una decisione sulla sua vita sentimentale, divisa tra l’ex marito Claudio e il ginecologo Domenico. Tra le possibili novità della trama di Mina Settembre 3, si è addirittura vociferato che la protagonista possa diventare madre, ma anche in questo caso non ci sono conferme puntuali. Per quanto riguarda le novità del cast di Mina Settembre 3, troveremo gli attori Luca Ward e Chiara Russo, anche se non è ancora noto quali personaggi interpreteranno in questa nuova stagione. Cestaro aveva anticipato che un ruolo importante nei nuovi episodi dovrebbe averlo un personaggio che era stato protagonista di un caso nella seconda stagione, e che nella terza farà il suo ritorno in un ruolo molto più centrale per la trama.