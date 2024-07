Un amore in pericolo trama cast e come finisce film Tv8

Su TV8 torna Un amore in pericolo (titolo originale Escape from Love), un thriller del 2023 diretto da Stacia Crawford con un cast composto dagli attori Yoshi Sudarso, Sarah Borne, Olivia Jordan, Catherine Dyer, Cuyle Carvin, e Jimmy Dempster. La trama vede come protagonista una giovane coppia, Lauren (Sarah Borne, già vista nella serie Doom Patrol) e David (Yoshi Sudarso, ex interprete di Power Rangers Dino Charge). Mentre si trovano in luna di miele, Lauren sparisce all’improvviso, e da questo momento in avanti la vita di David precipita nel caos. La polizia, indagando sulla scomparsa della donna, rinviene dei filmati che la vedono passeggiare assieme a un altro uomo, e nel frattempo i conti in banca dei due sposini si ritrovano completamente prosciugati. Cosa sta succedendo? La polizia decide di archiviare il caso: secondo gli agenti, è evidente che Lauren abbia deciso di lasciare David e fuggire con un altro uomo. Ma il protagonista di Un amore in pericolo non si arrende a questa spiegazione, convinto che sua moglie non lo avrebbe mai tradito. Per questo motivo, David decide di contattare un’investigatrice privata per appurare la verità, e si rivolge così a Gina (Catherine Dyer, che abbiamo già visto in The Blind Side e nella serie Netflix Stranger Things). Gina scopre, prevedibilmente, che le cose non stanno affatto come la polizia ha concluso. Lauren è stata effettivamente rapita, ma il caso si rivela subito ben più complicato di quanto anche David avrebbe potuto immaginare. In un primo momento sembra infatti che i motivi del rapimento della donna siano legati al denaro: Lauren è stata usata dai suoi rapitori per sottrarre i soldi dal conto in banca di David, senza destare il minimo sospetto né coinvolgere la polizia, facendo passare tutto per una fuga della donna con l’amante. Ma ben presto Gina riesce a scoprire che dietro il rapimento di Lauren c’è in realtà Sadie (Olivia Jordan), la ex di David.

Un amore in pericolo finale da brividi

Quest’ultima sembra essere una persona profondamente possessiva, ed è arrivata al punto di ordire questo piano per arrivare a separare la coppia e poter così tornare assieme al protagonista. A questo punto, David dovrà riuscire a scoprire cosa è effettivamente accaduto a sua moglie, rintracciare lei e i rapitori, e affrontare una volta per tutte Sadie, ormai fuori controllo. Un amore in pericolo finisce con un colpo di scena assurdo. Altro che gelosia della ex moglie Sadie, al personaggio di Olivia Jordan non interessa nulla del marito di Lauren è interessata solo al riscatto economico. Ad avere la genialata di rapire la moglie di David è stata Gina. Si, avete capito bene, l’investigatrice privata ha finto tutto il tempo. In realtà è la madre acquisita di Sadie e puntavano al ricco patrimonio del rampollo sposato in secondo nozze. Il finale di Un Amore in pericolo è positivo la polizia scopre tutto e salva Lauren. Questo film di Tv8 film da regista della produttrice americana Stacia Crawford, basato su una sceneggiatura scritta da Jessica Morris e Melissa Archer (entrambe già autrici dei copioni dei film tv Uno studente da incubo e Un matrimonio in pericolo).