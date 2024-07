Un amore per sempre trama cast e come finisce film Tv8

È uno dei grandi classici di film di Tv8 dell’estate: Un amore per sempre (Planning on Forever) è una pellicola del 2021 di un’ora e 25 minuti, perfetta per gli amanti dei film genere commedia sentimentale adatta a tutta la famiglia senza scene piccanti. La regia è di Danny J. Boyle, direttore statunitense specializzato in spot pubblicitari e in film per la televisione, noto per aver curato filmetti di genere a basso costo come Amore tradito (2016), Il passato non dimentica (2016), Per amore di Megan (2018) e The Babysitter (2020). Il cast di Un amore per sempre comprende Emily Tennant, Alec Santos, Jocelyn Gauthier, Jenn MacLean-Angus, Jonathan Hawley Purvis, Derek Scott, Cory Hawkes, Shaughnessy O’Brien, Jessie Liang, Justin Lacey, Brianne Mapson, e Jans Chadburn. La trama di Un amore per sempre segue la storia di Emma (Emily Tennant, già vista in Dirk Gently e in Influencer – L’isola delle illusioni), un’organizzatrice di eventi che pensa solo e soltanto al lavoro, senza avere mai un attimo per sé. La sua vita cambia inaspettatamente dopo che accetta di aiutare sua sorella Miranda (Jocelyn Gauthier) a organizzare il suo matrimonio, dato che quest’ultima, a causa di improrogabili impegni lavorativi, non riesce a gestire tutto da sola. Il matrimonio tra Miranda e il suo fidanzato Brett (Jonathan Hawley Purvis) avverrà tra sei settimane, e per avere tutto pronto in tempo Emma accetta l’aiuto del testimone dello sposo, Liam (Alec Santos, apparso anche nella serie Snowpiercer e nel film L’estate in cui imparammo a volare). Il problema, qui, è che Emma e Liam hanno avuto una storia in passato, che è finita però in maniera disastrosa. La donna deve mettere dunque da parte il rancore che prova per il suo ex fidanzato per collaborare con lui per il bene di sua sorella.

Un amore per sempre finale: i protagonisti si mettono insieme?

Costretti a organizzare il matrimonio di Miranda e Brett, Emma e Liam inizieranno a ricordare eventi del loro passato insieme, e pian piano finiranno immancabilmente per riavvicinarsi. Entrambi scopriranno nuovi lati l’uno dell’altra, e tra loro emergerà di nuovo un sentimento, stavolta più forte che in passato, che farà dimenticare la precedente brutta esperienza e i suoi spiacevoli strascichi. L’amore, alla fine, vince: nel finale di Un amore per sempre, Emma e Liam mettono insieme e realizzano che potrebbero effettivamente avere ancora un futuro come coppia. Si conclude dunque con un ovvio lieto fine l’amato film di Tv8 trasmesso spesso dalla rete. La regia del film è di Danny J. Boyle, e la pellicola si basa su una sceneggiatura originale di Riley Scott e Hilty Bowen (che hanno poi collaborato insieme anche per gli script di Avventura d’amore e Living with My Mother’s Killer).