Benvenuti all’Inferno trama e come finisce film TV8

A tutti capita di avere qualche problema con i vicini di casa, ma come quelli che capitano ai protagonisti di Benvenuti all’inferno probabilmente non vi è mai capitato (o almeno lo speriamo!). Il film di genere thriller è in onda su Tv8 ed è un prodotto del 2021 affidato alla regia di Bill Concoran, autore specializzato in serie e film per la televisione di genere horror e thriller. Nel cast si trovano Jake Epstein (Designated Survivor, Suits), Hannah Emily Anderson (X-Men Dark Phoenix, Saw Legacy, Killjoys), Kyra Harper (Orphan Black, Il castello di vetro, Da morire) e David Ferry (Darkman 2, The Boondock Saints, L’uomo dell’anno).

La trama di Benvenuti all’inferno segue una giovane coppia, Robin (Hannah Emily Anderson) e Ben (Jake Epstein), che rimane sconvolta dopo aver subito una spaventosa rapina in casa. Robin è incinta del loro primo figlio, e per questo lei e suo marito capiscono che è meglio evitarle altro stree. Decidono così di lasciare la loro casa in città e trasferirsi in una tranquilla zona di periferia, dove possa sentirsi più al sicuro. Ben e Robin fanno subito la conoscenza dei loro nuovi vicini, una coppia matura e senza figli, Sharon (Kyra Harper) e Guy (David Ferry).

I due vicini sono molto gentili, amichevoli ed accoglienti… ma forse anche troppo! Rapidamente, iniziano a mostrarsi ossessivamente interessati alla gravidanza di Robin, e diventano via via sempre più invadenti e inquietanti. Sebbene i protagonisti sembrino riuscire all’inizio ad ambientarsi facilmente nella nuova realtà (Robin trova anche lavoro in uno studio legale della zona, e la sua capa è ben felice di avere qualcuno dalla città che la aiuti), le cose per loro presto si faranno complicate. Sharon e Guy, infatti, arrivano anche a presentarsi a casa loro a orari sempre più improbabili, e grazie ad alcune vecchie chiavi riusciranno anche a introdursi nell’abitazione. Se Robin e Ben erano venuti qui in cerca di sicurezza e tranquillità, dovranno ricredersi.

Benvenuti all’inferno cosa succede a Sharon e Guy

Sharon e Guy, infatti, non sono perfettamente stabili mentalmente. Si scopre che l’anziana coppia ha infatti subito di recente un trauma molto serio: la loro figlia incinta – che abitava nella casa in cui ora stanno Robin e Ben – è tragicamente morta in un incidente d’auto. Per questo, i due coniugi sono impazziti, e adesso vogliono avere il figlio dei protagonisti a qualsiasi costo. Sharon finirà per essere imprigionata nello sgabuzzino di Sharon e Guy, Ben verrà accoltellato da Guy, ma sua moglie riuscirà a salvarsi e chiamare aiuto. Nel finale di Benvenuti all’inferno, Sharon e Guy verranno finalmente arrestati dalla polizia, Ben riuscirà a salvarsi e Robin darà finalmente alla luce il loro bambino.