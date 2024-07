La combinazione perfetta trama e come finisce film TV8

L’amore spunta quando meno te lo aspetti, anche se ormai il pubblico televisivo dovrebbe essere abbastanza a suo agio con le trame dei film pomeridiani di Tv8. Per gli amanti delle commedie romantiche, La combinazione perfetta è sicuramente un film da vedere. Prodotto nel 2022 da Reel One Entertainment in collaborazione con Champlain Media e CMW Horizon Productions, il titolo originale è The Wedding Fix e la regia è stata affidata al canadese Nicholas Humphries (Mystery Island, Trap House, A Lifelong Love). Nel cast troviamo Andrea Brooks (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, La regola del silenzio, Supergirl), Patch May (Home and Away, Ronnie Chieng: studenti fuorisede, Bali 2002), Alisha Marie Ahamed (Harry & Meghan, The Hunting of Bly Manor, Per te, con amore), Edem Nyamadi (Morte e altri dettagli, Che Todd ci aiuti, A Million Little Things) e Tristan Shire (The Crossing, Salvation).

La trama di La combinazione perfetta ruota attorno a Gwen (Andrea Brooks), giovane donna che lavora come organizzatrice di eventi, mestiere in cui è molto brava. La sua relazione con Brad (Tristan Shire) è finita da poco e in maniera molto dolorosa, dopo che lui l’ha lasciata, e così Gwen si è gettata a capofitto nel lavoro. Si ritrova così a dover organizzare il matrimonio di Rachel (Alisha Marie Ahamed), la sua migliore amica, che le ha chiesto una mano e a cui Gwen è ben felice di prestare soccorso. Nell’organizzazione del matrimonio di Rachel, la nostra protagonista dovrà però collaborare con Josh (Patch May), il testimone dello sposo.

Il rapporto tra i due si pone fin da subito come abbastanza conflittuale, dato che Gwen e Josh hanno dei caratteri molto diversi. Attenta pianificatrice lei, spirito libero lui; lei gentile amichevoli, lui scontroso e spaccone. Ma queste enormi differenze di approccio alla vita finiscono presto per rivelarsi solo superficiali, e tra i due si instaura gradualmente una forte complicità, che presto si rivela essere qualcosa di più. Se non fosse che, inaspettatamente, Brad ritorna e rivela a Gwen di aver cambiato idea e di voler stare con lei, mandando in crisi tutte le sue certezze.

La combinazione perfetta: la scelta di Gwen

Nel finale di La combinazione perfetta, Gwen sarà chiamata a fare una scelta tra Brad e Josh, mentre però deve anche portare avanti i preparativi per l’ormai imminente matrimonio della sua migliore amica. Ovviamente, alla fine la ragazza sceglierà Josh, decidendo di seguire il suo cuore e lasciarsi andare a un amore diverso da quello che provava per Brad.