Amore a South Beach trama e come finisce film TV8

Amore, buon cibo e atmosfere latinoamericane sono gli ingredienti del film su Tv 8 Amore a South Beach (titolo originale: South Beach Love), opera statunitense del 2021 prodotta dalla Synthetic Cinema International in collaborazione con Hallmark Channel e Crown Media International Distribution. La regia è stata affidata a Damian Romay (Fiducia tradita; Intrappolata in casa; Secrets on Greek Row) su una sceneggiatura di Andrea Canning (Le indagini di Ruby Herring) basata sull’omonimo romanzo di Caridad Piñeiro. Il cast si compone di William Levy (Resident Evil: The Final Chapter; Montecristo), Taylor Cole (The Event; Dumbbells), Ariel Yasmine (After 2; Un fantasma in casa), Giselle Torres (I Want You Back; The Villains of Valley View; What Rhymes With Reason), Justin Smith (Die Hard – Un buon giorno per morire; Man Down), Caridad Ravelo (Tres Destinos; Para vivir o morir), Roberto Escobar (Silvana Sin Lana; La suerte de Loli), Jessica Pacheco (Coco; Cry Macho), Miranda Roldan (La misura della felicità) e Moses Jones (For All Mankind). La trama di Amore a South Beach segue Sara Kelly (Taylor Cole), impegnata a organizzare la quinceañera di sua nipote. Si tratta di una festa tipica delle comunità latinoamericane per celebrare i 15 anni di una persona, che riveste un ruolo molto importante all’interno della comunità, in particolare tra i latinos negli Stati Uniti. Sara vuole fare senza dubbio una bella impressione e organizzare una bella festa, anche perché il giornale locale ha indetto una gara per stabilire quale è stata la migliore quinceañera che si terrà in quella specifica data. A complicare le cose c’è il fatto che, nel frattempo, Tony, l’ex di Sara, torna in città per la quinceañera di sua nipote, e avrà lui il compito di organizzare l’evento. Tra Sara e Tony ci sono ancora alcune ruggini per come è finita la loro storia, dato che i due progettavano anche di aprire un ristorante cubano assieme, e la competizione indetta dal giornale finirà per diventare una sfida aperta tra i due.

Amore a South Beach film TV8 come finisce tra Sara e Tony

Sara e Tony non si vedono da 10 anni, quando lui all’improvviso abbandonò la donna e il loro sogno in comune per andare a Parigi a seguire un prestigioso corso da chef. Sara ha quindi aperto il suo piccolo ristorante cubano a South Beach, mentre Tony, una volta tornato negli Stati Uniti, ha fatto strada, aprendo un rinomato locale a New York e ottenendo una stella Michelin. Ovviamente i due ex amanti finiranno per farne una questione molto personale, ma presto la competizione farà emergere non solo i mai sopiti dissapori tra i due, bensì riporterà anche a galla il loro vecchio amore, riavvicinandoli. Amore a South Beach finisce con Sara e Tony che si mettono insieme.