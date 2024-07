Un’altra identità trama e come finisce film TV8

Capita di arrivare alla soglia dei trent’anni e rendersi conto di non essere soddisfatti della propria vita, e che se si potesse tornare indietro si prenderebbe una strada diversa. Per Vicky questa non è solamente una metafora però, e la protagonista di Un’altra identità arriverà a prendere una decisione drastica, ritrovandosi però inaspettatamente in una situazione ad alto rischio.

È questo, in breve, lo spunto di questo film dei 2019 diretto da Christie Will Wolf (Boy Toy; Infedele; Mangia, gioca, ama) su una sceneggiatura di Barbara Kymlicka (Gravidanze pericolose; Twister – Gioco perverso; Amore nel castello di ghiaccio). Nel cast di Un’altra identità troviamo, come protagonista, Maiara Walsh (Zombieland; The Last Ship; Good Trouble), affiancata da Karis Cameron (Il mistero delle lettere perdute), Jesse Irving (Wu Assassins; The Terror), Naika Toussaint (Deadpool; C’era una volta), Matty Finocchio (Riverdale; Le terrificanti avventure di Sabrina; The Order) e Chiara Guzzo (Il grande colpo).

In questo film canadese di genere thriller, la 30enne Vicky (Maiara Walsh) è delusa dalla sua vita attuale e sogna di poter resettare tutto. In particolare vorrebbe poter rivivere il suo ultimo anno di liceo, che era stato particolarmente traumatico. Così decide di mettere davvero in pratica un piano apparentemente assurdo: tornare a scuola assumendo la falsa identità di ua studentessa di nome Caitlyn Starks. Non a caso, il titolo originale di Un’altra identità è Identity Theft of a Cheerleader. Uno spunto quasi da commedia, che però presto rivela una svolta del tutto imprevedibile. Infatti Vicky si accorge che nella scuola in cui si è iscritta, che pareva tanto tranquilla, si stanno verificando strani omicidi.

Nel corso di Un’altra identità, Vicky riesce a entrare nella squadra delle cheerleader, cosa che non le era riuscita quando era più giovane. In questo modo, spera anche di riuscire a dimostrare a sua madre che non è un fallimento come figlia. Ma presto le cose si complicano, specialmente quando Heather (Karis Cameron) inizia ad avere qualche sospetto che Caitlyn non sia esattamente chi dice di essere. Nel frattempo, però, la vera Caitlyn Sparks (Shelby Armstrong) sembra aver deciso di tornare a scuola, dopo essersene allontanata a lungo. Il piano della protagonista rischia quindi di essere messo seriamente in crisi.

Un’altra identità il mistero della scuola di Glendale High

Nel finale di Un’altra identità verrà scoperta la verità su ciò che sta succedendo nella scuola di Glendale High. Vicky infatti è impazzita, perdendosi nella sua fantasia adolescenziale e spingendosi sempre più in là per proteggere il proprio segreto, fino all’omicidio. Sarà sua madre Angie, dopo aver scoperto cosa sta succedendo, ad assicurarla alla giustizia. Vicky verrà infine condannata.