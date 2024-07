Fidanzati Per Sbaglio trama e come finisce film TV8

Non tutte le storie d’amore nascono con un colpo di fulmine, nemmeno al cinema. Alcune, però, hanno un’origine anche più insolita, come capita nel film del 2016 Fidanzati per sbaglio (titolo originale: Accidental Engagement), commedia romantica diretta da Letia Clouston (The 6th Friend; Christmas by the Book; Redemption in Cherry Springs) e basata su una sceneggiatura di Jake Helgren ed Elizabeth Snoderly. Del cast fanno parte Lexi Giovagnoli (Orgoglio e Pregiudizio – Nei panni di Miss Bennett; Un Natale sotto copertura) e Brant Daugherty (Prettt Little Liars; Cinquanta sfumature di rosso), assieme a Lexi Atkins (Zombeavers; Il ragazzo della porta accanto), Randy Wayne (Hazzard – I Duke alla riscossa; To Save a Life; Hellraiser: Judgement), Meredith May (Un ragazzo tutto nuovo; Una promessa mantenuta), Maureen McCormick (La famiglia Brady), Joan Severance (Love Boat: The Next Wave), Ashley Fink (Glee), Ariana Guerra (Un metro da te; Helstrom), Nthenya Ndunda (Biglietto d’addio), Gary Pezzullo (Fix It In Post) e Matt Clouston (The Demon in the Dark).

Al centro di Fidanzati per sbaglio troviamo Clarissa Byers (Lexi Giovagnoli), un giovane attrice che non sta ottenendo il successo sperato. Dopo vari provini è infatti stata scelta per un film importante, anche se in un ruolo secondario, e reciterà accanto alla grande star Chas Hunter (Brant Daugherty). Purtroppo, però, a causa di un incidente banalissimo viene accusata di superficialità e licenziata. Delusa e frustrata, Clarissa decide di prendersi una pausa e lasciare Los Angeles per fare ritorno alla sua città natale, approfittandone per partecipare al matrimonio di un suo caro amico dell’infanzia. Mentre si trova di nuovo a casa sua, accade però una piccola cosa destinata a cambiare per sempre la sua vita e la sua carriera.

Una rivista scandalistica pubblica una foto di Chas Hunter in compagnia di una donna che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma, e che pare essere proprio Clarissa. Inizia così a spargersi la voce, nella cittadina, che la nostra protagonista abbia una relazione con il grande attore hollywoodiano, e Clarissa non si sogna nemmeno di smentire il pettegolezzo. Quella che inizialmente era nata come un’innocente bugia, necessaria ad alimentare anche il suo ego ferito, si ingrossa oltre ogni misura preventivabile. In particolare quando interviene proprio Chas Hunter, con una richiesta inaspettata: l’attore incontra Clarissa e le chiede di continuare a fingere di avere davvero una relazione.

Fidanzati per sbaglio: cosa succede a Clarissa e Chas

Infatti, l’attore è segretamente legato alla pubblicitaria Suzie Standish (Meredith May), ma non vuole che la notizia diventi pubblica, e intende per questo usare Clarissa come scudo. Alla giovane attrice questa situazione va più che bene, consapevole che in questo modo potrà avere maggiore visibilità e occasioni per lanciare la propria carriera nel cinema. Ma ovviamente, col tempo, la finta relazione tra Clarissa e Chas finirà per far scoprire a entrambi degli aspetti della personalità dell’altro che sono degni d’interesse. E così, come finisce Fidanzati per sbaglio è quello che tutti hanno sperato: i due diventeranno, da coppia fasulla e “di comodo”, una coppia romantica a tutti gli effetti.