La musica nel cuore come finisce: la beffa storia vera

La musica nel cuore è un film del 2007 diretto da Kirsten Sheridan e che vede nel cast Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers e Robin Williams. Il film è raccontato con la tecnica del flashback e con la voce fuori campo di Evan Taylor (August Rush interpretato da Freddie Highmore). Racconta di come Lyla Novacek e Louis Connelly si incontrano, si innamorano e hanno una storia di una notte. Lyla è una violoncellista e Louis è il cantante di una band. Lyla lascia l’avventura di una notte promettendo di incontrare Louis il giorno dopo nello stesso posto visto dalla finestra delle stanza in cui si sono amati. Il padre della ragazza però impedisce alla donna di rivedere Louis e la trascina in limousine al suo prossimo concerto così non incontrerà mai l’amore della sua vita che la vede partire e resta con il cuore spezzato. La violoncellista però scopre di essere incinta, litiga con il padre e scappa ma viene investita. All’ospedale il padre le dice che il suo bambino “non c’è più“. In realtà, Evan (August) viene dato in adozione dal nonno (che falsifica il nome di Lyla) e finisce in una Boys Home di New York dove sente continuamente musica e viene maltrattato. Sarà proprio il bambino al centro del film La musica nel cuore e che ha fatto credere in tanti la pellicola sia tratta da una storia vera. Successivamente nella trama Lyla scopre dal padre morente quello che ha fatto e si mette alla ricerca di Evan (August), finendo a New York.

La musica nel cuore: una storia vera grazie al cast

Evan (August) finisce nelle grinfie del Mago (interpretato in modo molto convincente da Robin Williams). È proprio il Mago a chiamare Evan “August Rush” e a dirgli di non dire mai a nessuno il suo vero nome, perché così finirà di nuovo alla Boys Home. Evan finisce alla Juillard dove è un prodigio. Scrive una rapsodia che verrà suonata nel parco. Anche Robin Williams tratta male Evan e lo ritira dalla Juillard. Alla fine Evan scappa da lui e si ritrova al suo concerto nel parco per dirigere l’orchestra. Anche Lyla si esibirà in questo concerto. Louis vede il nome di Lyla su una pubblicità e va a cercarla al concerto. Louis e Lyla si trovano e poi Evan si volta dalla direzione dell’orchestra e li vede e così in qualche modo tutti capiscono chi sono. Il bambino intuisce che la coppia sono i suoi genitori così come Louis e Lyla si rendono conto che quello è il loro figlio. La struggente e romantica storia di La musica nel cuore ha spinto fin dalla sua uscita nei cinema a credere che si tratta di un film tratto da una storia vera. In realtà non è così anche se l’impegno degli attori e il grande lavoro del regista fanno credere il contrario. Una piccola curiosità invece riguarda Jonathan Rhys Meyers che interpreta Louis, la voce che canta durante il film è proprio la sua.