Principessa Cercasi trama e come finisce film TV8

Un amore da favola è ciò che sognano molte persone, ma dal sogno alla realtà il passo è spesso più lungo e tortuoso di quanto non si potrebbe immaginare. Lo sa bene Julia, la protagonista di Principessa cercasi, una commedia romantica del 2023 che vede la protagonista alle prese con una ricerca sulla carta molto complicata. La regia è a opera di Marni Banack (Radio Free Roscoe; La voce del cuore), mentre la sceneggiatura è firmata da John Dion (The Eleventh; Per te, con amore; La ricetta perfetta). Il cast annovera Paniz Zade (The Handmaid’s Tale; Sfortunata in amore; Tracker), Jamie Thomas King (Mad Men; I Tudors; Turner), Gwinne Phillips (American Gods; I Like Movies; Priscilla), Ferelith Young (Titans; Star Wars: The Bad Batch; True Believer), Vas Saranga (Orphan Black; Salvation; Firestarter), Rhoslynne Bugay (Lo scrittore fantasma; I misteri di Murdoch), Sandra Battaglini (Maps to the Stars; All’ombra della luna), Cok Galore (Jay & Cokes), Hannah Younis (People Watching; TallBoyz; Firestarter), Shantelle Canzanese (Son of the Sunshine; Grey Matter; Non sei invitata al mio bat mitzvah) e Kimiko Nadine McAdam.

La trama di Principessa cercasi ha come protagonista Julia (Paniz Zade), una giovane scrittrice di successo, autrice di romanzi rosa molto popolari e ambientati nel medioevo. È una vera esperta di storie d’amore con principi e principesse, e proprio in virtù di queste sue incredibili e apprezzatissime dote ricevere un’offerta di lavoro insolita e inaspettata. Viene contattata dal principe di un paese straniero, Maximillian Lucien Adalwolf, detto semplicemente Max (Jamie Thomas King) come sensale di matrimonio. Julia avrà un compito non semplice: trovare la sposa ideale per il giovane principe. Ma a rendere ancora più complicato il suo incarico, dovrà riuscirci prima che la famiglia di Max lo costringa a un matrimonio combinato, come nelle regole nobiliari.

Principessa Cercasi e il classico finale desiderato

Per quanto sia profonda l’esperienza delle storie d’amore principesche di Julia, passare dal racconto fantasioso su carta alla realtà vera e propria non è affatto semplice. La ricerca di una principessa per il buon Max si rivela praticamente impossibile, a causa di una serie di vicissitudini, mentre il matrimonio combinato incombe su di lui. Ma man mano che trascorrono i mesi e i due devono collaborare nella disperata ricerca, tra di loro nasce qualcosa di più che un semplice rapporto professionale. Nel finale di Principessa cercasi, Julia e Max si renderanno conto di provare un forte sentimento l’una per l’altro, e dovranno prendere una fondamentale decisione sul loro futuro.