Un’amica pericolosa trama e come finisce film Tv8

Di sicuro prende una piega imprevista e molto preoccupante l’amicizia tra Lily e Molly, nel film Un’amica pericolosa, in onda su TV8. L’amicizia è indiscutibilmente una bella cosa e può portare molta felicità nella vita di una persona, ma a volte le cose possono anche mettersi male e alcuni rapporti possono incrinarsi. La pellicola è stata diretta nel 2020 da Danny J. Boyle (Il passato non dimentica; Per amore di Megan; The Babysitter) su una sceneggiatura di Lisa Di Trolio (The Kitcheb Musical; Ritorno a Romance; If Walls Could Talk). Del cast fanno parte Natalie Dreyfuss (The Originals; Still the King; The Flash), Elise Gatien (Ghosta Wars; Virgin River), Tom Stevens (Wayward Pines; Deadly Class; Moonshine), Michael Patrick Denis (Riverdale; Van Helsing), Cassandra Ebner (Il trono di spade; Arrow; The Flash; Shazam!), Sasha Hayden (Love, Guaranteed), Guy Fauchon (Final Destination; Licenza di matrimonio) e Sam Spear (Riverdale; Dead Boys Detectives). La trama di Un’amica pericolosa segue l’amicizia storica tra Lily e Molly, due amiche di penna che si scrivono periodicamente da quando erano bambine. Lily Anderson (Elise Gatien) adesso ha 25 anni, una bella vita in città a Chicago, fa l’arredatrice d’interni ed è fidanzata con Matthew (Tom Stevens), ma da quando ha iniziato il college ha smesso di scrivere all’amica. Non può quindi che essere molto sorpresa quando, al suo 25° compleanno, Molly Cumberland (Natalie Dreyfuss) non si presenta a casa sua: vive ancora nel Nebraska, dove è cresciuta in una fattoria un po’ isolata, e pure lei è oggi un’arredatrice. Le due amiche sono felici di vedersi dopo tanto tempo, e nonostante lo scarso preavviso Lily è ben lieta di ospitare Molly in casa sua. Presto, però, le cose iniziano a prendere una piega strana, e il comportamento di Molly si fa sempre più morboso e invadente. La trama di Un’amica pericolosa di Tv8 inizia a diventare genere thriller. Presto si comprende che Molly è invidiosa della bella vita che fa la sua amica, e decide che gliela vuole portare via. A cominciare da Matthews: prima Molly cerca di sedurre il fidanzato di Lily, e poi fa di tutto perché quest’ultima lo venga a sapere.

Un’amica pericolosa Tv8 finale da sballo

A questo punto Lily va su tutte le furie e li caccia entrambi di casa, e allora Molly rivelerà la sua vera natura, uccidendo Matthew a sangue freddo. Dopo aver scoperto cosa è successo, in seguito alla visita di una detective della polizia (Sam Spear), Lily decide di indagare, portando finalmente alla luce la verità. Un’amica pericolosa film su Tv8 finisce con la scoperta che la vera Molly è stata uccisa in una vasca da bagno, e diverse lettere che voleva inviarle non le sono mai state spedite. La ragazza viene dunque sequestrata dall’impostora, che rivela di essere Beth, la sorella minore di Molly, mentalmente disturbata: ha ucciso la vera amica dell’attuale rivale e le ha rubato la vita e voleva fare lo stesso con Lily, ma ha deciso di incastrarla invece per l’omicidio di Matthew. Nel finale di Un’amica pericolosa, Lily riesce a liberarsi, lotta con Beth e alla fine la uccide non andando in galera.