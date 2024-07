Il principe del mio cuore trama e come finisce film TV8

Chi non ha mai sognato di vivere una storia d’amore principesca? Se vi sentite parte di questo gruppo di persone, allora non potete perdervi Il principe del mio cuore (titolo originale: A Royal Makeover), una commedia romantica in onda su Tv8. Prodotto dalla Reel One Entertainment in collaborazione con Sunshine Films Florida e Life Time Television, il film del 2020 è diretto da Damian Romay (Fiducia tradita; Intrappolata in casa; Secrets of Greek Row) e si basa su una sceneggiatura di Douglas Hammett. Del cast fanno parte Veronica Long (Lights, Camera, Christmas!; Wild Cards; Billy the Kid), Ricky Martinez (Henry Danger; 9-1-1), Raul Arrieta (Bajo el mismo cielo), Valentina Izarra (Intrappolata in casa; Finding Love in San Antonio; Sulle orme dell’amore), Carlos Enrique Almirante (Los buenos demonios; Havana Noir), Francisco Paz (Ocean Ave.; I Love Miami), Lana Montalban (Comodines), Xavier Coronel (El fantasma de Elena; Speed 2 – Senza limiti), Rodrigo Aragon (Tierra de Reyes; Marido en Alquiler), Elisa Lau (Secret Society 3: ‘Til Death), Vivian Ruiz (La casa de al lado; Pain & Gain; L’incredibile storia di Winter il delfino), Casey Graves (Cigarette Daydreams), Doug Walker (Un sogno chiamato Florida; Secret Society 3: ‘Til Death), Janice Hamilton (Miami Sands; Just My Type) e Ellen Marguerite Cullivan (Il suo ultimo desiderio; Quel bambino non sarà mai tuo; Un babysitter da sogno). La trama di Il principe del mio cuore su Tv8 ha come protagonista Ramone (Ricky Martinez), uno scapestrato ragazzo americano che vive la sua vita senza assumersi alcuna responsabilità, finché non scopre di essere l’unico erede del piccolo regno di San Pablo, in Europa. Ramone non ci pensa nemmeno a gestire un intero regno, e così la successione al trono diventa un affare molto complicato. Per risolvere la delicata impasse, il re Felipe (Francisco Paz) assume Angelica (Veronica Long) come assistente per il suo sconsiderato erede. Il compito della giovane donna sarà quello di rimettere in riga il ragazzo e insegnargli com comportarsi, in particolare durante il rituale della cerimonia d’incoronazione. Angelica deve occuparsi di insegnare a Ramone l’etichetta di un sovrano, il galateo, come danzare ai balli della nobiltà, trasmettergli dei gusti raffinati e, ovviamente, anche fargli imparare lo spagnolo, la lingua del regno di San Pablo. Le lezioni pratiche e teoriche che impartisce a Ramone lo aiuteranno a uscire dal suo guscio e a diventare meno introverso. Ma oltre a questo stabiliranno anche un solido legame tra il futuro monarca e la sua assistente, che va ben al di là dell’iniziale rapporto professionale.

Il principe del mio cuore un finale: si mettono insieme

La bellezza del film di Tv8 Il principe del mio cuore non sta di certo nel finale scontato in cui i due protagonisti Ramone e Angelica si mettono insieme. La commedia romantica è più incentrata sulla linea comica della pellicola, e sullo svolgimento della trama, che deve intrattenere e divertire il pubblico senza tenerlo incollato allo schermo come i soliti thriller a cui ci ha abituato l’emittente. Finisce ovviamente con un bel matrimonio regale e di sicuro tanti figli.