Massimo Ranieri ultime notizie: cosa è successo davvero

Massimo Ranieri è morto. E invece no: si tratta di un fraintendimento che circola sul web, e che in questi giorni ha tratto in inganno non poche persone. Da un paio di giorni, infatti, circola la notizia della morte del popolare cantante napoletano 73enne, ovviamente mai confermata frutto di una cattiva interpretazione del titolo che annuncia comunque in presunto brutto colpo per il cantante di Perdere l’amore. Le ultime notizie su Massimo Ranieri parlano di un doloroso addio che non è quello alla vita ma alla scene, un doloroso distacco dopo una carriera brillante fatta di partecipazioni a molti Festival di Sanremo e condizioni di programmi televisivi. Pure questa sembra essere una notizia falsa, dato che la voce di “Rose rosse” è alle porte di un lungo tour, che dal 30 luglio lo terrà impegnato fino alla fine di aprile 2025. A confermarlo è il suo sito personale, che possiamo ritenere una fonte abbastanza attendibile in fatto di notizie sulla vita e la carriera di Massimo Ranieri. L’artista napoletano, quindi, non solo è vivo e vegeto, ma ancora ampiamente attivo con i suoi spettacoli. Cinque giorni fa, l’attore napoletano era anche ospite al Tg1 per parlare del suo imminente tour. La fake notizia sulla morte di Massimo Ranieri era però già circolata lo scorso maggio, e in questi ultimi giorni è tornata a emergere sui social da chi ha condiviso gli articoli senza leggere il contenuto. Un paio di mesi fa la notizia della morte di Massimo Ranieri era circolata molto, perché in quel caso aveva un fondo di verità: un omonimo del cantante (il cui vero nome, comunque, sarebbe Giovanni Calone) era effettivamente morto a Caselle, vicino Torino, ma si trattava di un uomo di 48 anni deceduto a seguito di un infarto improvviso. La notizia, comunque, già a maggio 2024 non era proprio freschissima, dato che l’incidente reale risaliva a qualche anno fa.

Massimo Ranieri e l’ultimo vero malore

Possiamo dunque rassicurare tutti i fan dell’amatissimo artista campano: Massimo Ranieri non è morto e non ci sono ultime notizie che possano far pensare abbia problemi di salute di qualche tipo. Nei mesi scorsi, il cantante di Santa Lucia aveva raccontato pubblicamente di un serio malore accusato anni fa in studio di registrazione, ma al quale era ovviamente sopravvissuto. In seguito a quella spaventosa esperienza, aveva deciso di cambiare stile di vita, riducendo il fumo e migliorando la sua dieta, oltre a dedicarsi più spesso all’attività sportiva.