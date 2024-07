UFO Sweden è una storia vera: bisogna avere paura?

Una storia di fantascienza a tema alieni, che ha già appassionato molti spettatori in giro per il mondo. Stiamo parlando di UFO Sweden, un film svedese del 2022 diretto da Victor Danell e prodotto dal collettivo indipendente scandinavo Crazy Pictures. I protagonisti del film sono Inez Dahl Torhaug, Jesper Barkselius, Sara Shirpey ed Eva Melander, e la storia segue una ragazza adolescente che si convince che suo padre non è in realtà morto, ma è stato rapito dagli alieni.

Il film prende il via nel 1988, quando il padre della protagonista Denise ha un incidente e viene dato per morto. Dopo un salto temporale, ritroviamo la ragazza ormai adolescente, nel 1996, e ancora alla ricerca della verità sulla fine del padre. Non rassegnandosi al fatto che si morto, Denise inizia a condurre delle sue ricerche, che la potrtano a contattare un gruppo di ufologi bizzarri, chiamati appunto UFO Sweden. Il suo entusiasimo e la sua determinazione riusciranno a scuotere l’associazione dal suo torpore, convincendone i membri ad aiutarla nella sua ricerca.

Le storie di avvistamenti alieni sono diffuse da decenni in giro per il mondo, anche se ufficialmente nessuna di essa è mai stata realmente comprovata a livello scientifico. Il tema è divenuto oggetto di tante teorie del complotto anche piuttosto bislacche, con molte storie più o meno credibili che circolano da anni tra gli appassionati. UFO Sweden si basa su questo ben rodato universo, ma ovviamente la storia che racconta il film scandinavo non è reale, anche se in alcuni punti può sembrare plausibile. Si tratta, essenzialmente, di una storia originale scritta dal regista Victor Danell assieme a Jimmy Nivren Olsson. Eppure, qualcosa di vero in UFO Sweden c’è.

UFO Sweden il gruppo di ufologi nella realtà

Il gruppo di ufologi che aiutano Denise nella sua ricerca non è del tutto farina del sacco degli autori. Come ha raccontato Albin Pettersson, uno dei fondatori della casa di produzione indipendente Crazy Pictures, tutto è nato quando si sono imbattuti in un documentario, Ghost Rockets, un film svedese del 2015 realizzato dai cineasti Michael Cavanagh e Kerstin Ubelacker. Nel film si faceva riferimento a un’associazione di appassionati di UFO in Svezia, chiamata UFO Sverige (o, in inglese, UFO Sweden). Indagando e approfondendo, i produttori della Crazy Pictures hanno scoperto che l’associazione aveva sede a Norrkoping, la loro città, e che aveva a disposizione il più vasto archivio di avvistamento UFO al mondo. Per questo UFO Sweden è una storia vera e il film è ispirato a fatti realmente accaduti.

Così, sono andati a incontrare i membri dell’associazione, parlando con loro di questa passione e visionando il loro archivio, che comprende eventi segnalati in ogni parte del globo. “Hanno una vita normale, un lavoro, ma nel tempo libero si occupano dell’associazione. – ha spiegato in un’intervista Pettersson – È stata una grande ispirazione, per noi, vedere queste persone comuni che cercano grandi risposte alla vita sulla Terra”. UFO Sverige ha anche un sito, che potete visitare qui.