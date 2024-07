Un posto al sole chi è attore che fa Manuel: i genitori veri

Manuel Renda ha stregato il pubblico di Un posto al sole. Spettatori e spettatrici della popolare soap di Rai 3 hanno ormai imparato a conoscere il suo personaggio, un bambino vivace e intelligente, grande appassionato di videogiochi, che è il figlio di Rosa (Daniela Ioia) e Damiano (Luigi Miele). Il nome del personaggio condivide con l’attore che lo interpreta il nome di battesimo. Infatti chi fa il bambino Manuel di Un posto al sole è il giovane attore Manuel D’Angelo, un cognome importante. Il giovane attore è nato a Napoli il 26 novembre 2015, e ha dunque 8 anni di età, anche se ne compirà 9 tra pochi mesi. Il ruolo di Manuel Renda non è neppure la sua prima apparizione in Un posto al sole, contrariamente a quanto sarebbe logico aspettarsi. Nel curriculum del giovane attore campano c’è infatti già un’altra apparizione nella stessa soap opera, anche se in un ruolo diverso. Nel 2021, Manuel D’Angelo era infatti già apparso nella parte di Antonio Nicotera, il figlio di Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin). Questa parte è poi andata al piccolo attore Edoardo Scafora, che ancora oggi ha questo ruolo nella serie, ma a quanto pare l’attore che interpreta il figlio di Rosa e Damiano aveva convinto i produttori dello show di Rai 3, che gli hanno poi assegnato un nuovo ruolo. Il giovane figlio di Rosa e Damiano di Upas nella vita reale è prossimo a frequentare la quinta elementare a Napoli. Tra le sue passioni lo sport, l’equitazione, lo snowboard e lo sci. Il piccolo Manuel D’Angelo ha già un suo profilo Instagram molto seguito (oltre 4.000 follower, a testimoniare il grande successo che sta riscuotendo), nonostante la giovane età, in cui pubblica foto della sua vita quotidiana.

Un posto al sole chi sono i veri genitori di Manuel

In realtà, come si legge sul social, il profilo non è gestito direttamente da lui, ma dai suoi genitori: sua madre e suo padre. Non fatevi ingannare dal suo cognome, comunque: Manuel D’Angelo di Un posto al sole non ha nessun legame con Nino D’Angelo, il 67enne cantante, attore e regista campano. I genitori del giovane attore della soap opera di Rai 3 sono solo degli omonimi. Si tratta, in realtà, di Simone D’Angelo e di Marcella Trapani. Pur non essendo parente di Nino D’Angelo, comunque il giovanissimo Manuel ha una famiglia che si trova già un poco a suo agio con il mondo dello spettacolo e dei social. Sua madre Marcella è infatti una grafica ed esperta di comunicazione sui social media, per cui non stupisce che il profilo Instagram del giovane attore faccia così faville. Il padre di Manuel, invece, è un fotografo creativo che lavora in particolare nel settore della moda, e che ha collaborato con diverse riviste e campagne pubblicitarie importanti .