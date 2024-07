Delitto al matrimonio trama e come finisce film TV8

Quale occasione migliore di un matrimonio per commettere un omicidio? Sembra una battuta, ma è questo lo spunto alla base di Delitto al matrimonio (titolo originale: Murder & Matrimony) film tv di produzione canadese del 2021 diretto da Tom Shell (Wind River; Disarmed; Magnum P. I.) e basato sulla sceneggiatura di April Smallwood. Nel cast troviamo Kristen Vaganos (General Hospital; Dating After College; I Am Lisa), Benedict Mazurek (The West and the Ruthless), Maddison Bullock (Tredici; First Kill; Omni Loop), Heather Lynn Harris (Istinto criminale; All American: Homecoming), Grace Montie (Southern Tale; Howlers; Soul Frackers), Kaye Brownlee France (Wake Up – Il risveglio; Family Camp; Bug Man), Triana Browne (A Thousand Tomorrows), Ryan Francis (Hook – Capitan Uncino; Sisters; 3 Days in Malay), Emily Hileman (Robot Riot; La follia bussa alla porta) e Cody Bagshaw (Un college pericoloso).

La trama di Delitto al matrimonio segue Angie (Kristen Vaganos), un’organizzatrice di matrimoni la cui vita viene sconvolta dalla notizia della morte dei genitori in un incidente d’auto. Dopo il tragico evento, Angie si riavvicina a Michael (Benedict Mazurek), il suo fratello maggiore, che si era allontanato all’improvviso dalla famiglai diversi anni prima a causa di un litigio coi genitori, quando la protagonista era ancora una bambina. Oggi Michael è sul punto di sposarsi, e chiede aiuto ad Angie per organizzare l’evento, dato che lei è una nota wedding planner.

Angie accetta e si mette subito al lavoro, ma deve scontrarsi con il difficile carattere della futura sposa Olivia (Maddison Bullock), prepotente e accentratrice. Fin qui, Delitto al matrimonio sembra avere una trama quasi da commedia romantica, ma le cose stanno per cambiare bruscamente. Infatti Brenda (Grace Montie), una delle damigelle della sposa, trova suo marito Howard morto e accusa Olivia dell’accaduto. Subito dopo, altri due omicidi sconvolgono la preparazione del matrimonio: quello della stessa Brenda, e poi anche di Mia (Heather Lynn Harris), una cara amica di Angie. Quando Olivia aggredisce verbalmente la protagonista, Michael interviene a salvare la sorella, pugnalando a morte la sua futura sposa.

Tutto risolto? Neanche per sogno, perché il film riserva un inaspettato colpo di scena! Nel finale di Delitto al matrimonio, scopriamo che le cose non sono affatto come sembrano. Dopo la morte di Olivia, Michael inizia a uscire con Morgan (Triana Browne), una delle damigelle, ed Angie pian piano scopre che in realtà c’era il fratello dietro a tutti i delitti, compreso l’omicidio dei loro genitori, che lo avevano escluso dall’eredità. La protagonista deve quindi cercare di fermare il suo perfido fratello, ma finirà per scoprire che la stessa Morgan è complice degli omicidi. Nell’epilogo, entrambi gli assassini verranno assicurati alla giustizia.