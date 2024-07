Accuse pericolose trama e come finisce film di Tv8

Intrighi, delusioni e sorprendenti scoperte sono al centro della trama del film del 2023 Accuse Pericolose, che ha trasmesso in Italia l’emittente Tv8. Amelia (Vail Bloom) è il figlio adolescente Rex (Nikolai Soroko) si sono trasferiti in un quartiere ricco dopo il fallimento dell’attività del marito e la sua morte. Non hanno molti soldi e la protagonista si procura un lavoro facendo del suo meglio per dare al figlio un nuovo inizio. Rex inizia a frequentare la bella moretta Darla Jones (Nikki Nunziato) e la mamma si vede molto di sé in questa giovane donna. La trama di accuse pericolose ha una svolta di genere thriller psicologico quando Darla accusa il Rex di averla stuprata, non essendo stata lei consensiente durante il loro rapporto. La mamma deve decidere se credere a questa ragazza o al suo dolce bambino diventato ormai uomo. Diretto da Bruno Hernández e Damián Romay e scritto da Philip Lawrence, le recensioni su questo film, How to Frame a Family del 2023, trasmesso in Italia da Tv8, ha avuto pareri discordanti. Il finale di Accuse Pericolose è ricco di colpi di scena, tanto da far perdere di vista di chi ci si possa fidare, chi abbia ragione, chi sia il cattivo e se ci debba importare di Rex, che spesso si comporta come la persona peggiore del mondo, fatto che spinge a credere che potrebbe davvero andare a letto con una ragazza che gli dice di no. A chiarire il tutto su come finisce è la scena in cui Darla ricatta Amelia per poi crollare perché è incinta. Nessun essere umano si comporta come tale in questo film. Tutti odiano tutti sulla scia dell’homo homini lupus, tutti sono orribili, tutti sono recitano esasperando al massimo i toni drammatici in ogni momento, le persone nascondono affari loschi. La trama di Accuse Pericolose su TV8 non porta mai a chiedere perché un affascinante uomo attempato deve qualcosa ai protagonisti e si trova coinvolto nelle vicende altrui.

Accuse pericolose il finale mozzafiato

Riguardo a come finisce Accuse Pericolose Cynthia Jones (Jackie Kruz) si rivela la cattiva del film. È la sorella del preside del liceo Lochlan Jones e la zia di Darla Jones. Rispetto a quanto visto all’inizio della pellicola non gestisce insieme al fratello un’associazione di beneficenza destinata ad aiutare i poveri. Era tutta una truffa che precedeva un’estorsione ai danni di Amelia che avrebbe pagato, secondo loro, qualsiasi cifra per salvare il figlio. Insieme al preside Cynthia aveva ordinato a Darla di far credere a Rex di averla violentata, anche se poi Darla a sorpresa è rimasta incinta. La truffa sul finale di Accuse Pericolose viene svelata dopo che la protagonista Amanda è arrivata a casa Jones dopo essere sopravvissuta a un tentativo di omicidio commesso da Blake Channing, su ordine di Lochlan, che ha incaricato il giovane di tagliare i freni dell’auto della donna. Quando il Preside estrae la pistola con l’intenzione di uccidere Amanda, Cynthia avverte il fratello che la polizia avrebbe potuto collegarlo all’omicidio visto che Darla si è redenta avvertendo le forze dell’ordine. Cynthia viene arrestata insieme al fratello e tutti scopriranno che Rex non ha violentato Darla.