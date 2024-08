Angela dei Ricchi e Poveri e Nek somiglianza nasconde figlio vero

Sarà il caldo di questi giorni, sarà la noia a generare notizie a dir poco particolari: sui social non si fa altro che parlare di Nek figlio di Angela dei Ricchi e Poveri o comunque di un legame di parentela. Andando a spulciare sui rispettivi profili Instagram, non si fa altro che vedere foto e video delle loro hit per lanciare le nuove tappe dei rispettivi tour in giro per l’Italia. Angela Brambati e Angelo Sotgu gli ultimi due membri rimasti dei Ricchi e Poveri sono reduci dal grande successo in Italia e Spagna della canzone portata Sanremo 2024: Non tutta la vita. Nek è invece insieme a Francesco Renga in gran forma per portare i loro successi in duetto tra i palchi più importanti del nostro Paese. Non ci sono scatti di Filippo Neviani insieme ad Angela Brambati sui social di recente, immaginiamo comunque che tra i due ci sia stima professionale e simpatia. Eppure molti in queste ore si sono fissati che Nek è il figlio di Angela Dei Ricchi e Poveri. Ovviamente è falso e non potrebbe essere altrimenti. C’è però un motivo davvero interessante che ha probabilmente portato molti a cadere nel tranello e pensare che ci fosse un legame di parentela così stretto tra la moretta ligure e la voce di Laura non c’è. Sempre sui social sta girando un paragone, un incredibile somiglianza mettendo le foto a confronto dei due cantanti. In effetti hanno entrambi dei bellissimi occhi verdi e i capelli neri ad enfatizzare uno sguardo importante. Questi tratti somatici hanno fatto pensare che ci fosse sotto qualcosa di più che un semplice gioco di somiglianze sotto l’ombrellone.

Angela dei Ricchi e Poveri figlio

Angela dei Ricchi e Poveri ha davvero un figlio e non è Nek. Si chiama Luca Brocherel è nato ad Aosta nel 1975 e oggi ha 45 anni. È un imprenditore nel settore alberghiero altoatesino, continuando la redditizia attività di famiglia, anche un qualità di chef. Ha deciso di restare sempre lontano dal gossip e dal mondo dello spettacolo anche se è nota la sua lunga amicizia con il figlio del compianto Franco Gatti. Il padre del figlio di Angela dei Ricchi e Poveri non è Angelo Sotgu ma Marcello Brocherel, ex primo marito della moretta, per intenderci quello che tradí la moglie con Marina Occhiena. La mamma voce di “Che Sarà” nel corso di questi anni in diverse interviste ha spesso parlato di suo figlio Luca Brocherel. Si è pentita di aver in parte sacrificato la maternità per la carriera non godendosi a pieno momenti come dormire o dare da mangiare al proprio bebè.