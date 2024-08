Oasis concerti 2025 prezzo biglietti: cosa fare per acquistarli

La reunion degli Oasis è realtà. Dopo mesi di indiscrezioni e di ipotesi, i fratelli Gallagher hanno pubblicato sui social il loro ritorno. Da tempo si parlava della possibilità che i due leader del gruppo potessero finalmente sotterrare l’ascia di guerra e tornare sul palco e a distanza di 15 anni sarà così. I concerti degli Oasis nel 2025 saranno per il momento 14, tutte date previste nel Regno Unito e in Irlanda. Liam e Noel Gallagher condivideranno il palco per il tour Oasis Live 25. Gli Oasis suoneranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino nell’estate 2025, mentre si parla di concerti fuori dall’Europa solo nel 2026 .I biglietti per le date nel Regno Unito saranno messi in vendita sabato 31 agosto alle ore 9.00 ma sono già tante le ipotesi sui prezzi dei biglietti per i concerti degli Oasis. È importante sapere che non sono ancora stati annunciati i dettagli della prevendita ma si sa già che è possibile acquistare i biglietti su Ticketmaster. Secondo più fonti inglesi di pensare che i prezzi dei biglietti per i concerti degli Oasis nel 2025 costeranno tra le 100 e le 140 sterline. Il Definitely Maybe tour di Liam Gallagher all’inizio di quest’anno, in cui ha suonato per la prima volta integralmente l’album degli Oasis, aveva una serie di opzioni per i biglietti. Per questa serie di concerti, i biglietti partivano da circa 53 sterline per i posti più economici verso il fondo delle arene e arrivavano a 108 sterline per i posti migliori. I prezzi variavano a seconda del locale e del sistema di classificazione dei biglietti. Per il concerto degli High Flying Birds di Noel Gallagher al Robin Park di Wigan a luglio, i biglietti partivano da 59,50 sterline e arrivavano a 110 sterline.

Oasis concerti 2025: come acquistare i biglietti

Non è ancora chiaro se ci sarà un prezzo dinamico anche per i biglietti degli Oasis quando saranno messi in vendita sabato (31 agosto), ma è chiaro che la domanda sarà eccezionalmente alta. Il dynamic pricing è la pratica di variare il prezzo di un prodotto o di un servizio per riflettere le mutevoli condizioni di mercato, in particolare applicando un prezzo più alto in un momento di maggiore richiesta. Si attende inoltre la conferma da parte di Ticketmaster, Gigs and Tours e See Tickets sul numero di biglietti acquistabili a persona. Inoltre, una nota sul sito ufficiale degli Oasis dice: “Consigliamo vivamente a coloro che desiderano acquistare i biglietti di registrarsi in anticipo rispetto alla vendita presso le agenzie di biglietti pertinenti”. Queste le date del tour degli Oasis 2025 nel Regno Unito e in Irlanda:

4 luglio – Cardiff, Stadio Principality

5 luglio – Cardiff, Principality Stadium

11 luglio – Manchester, Heaton Park

12 luglio – Manchester, Heaton Park

19 luglio – Manchester, Heaton Park

20 luglio – Manchester, Heaton Park

25 luglio – Londra, Stadio di Wembley

26 luglio – Londra, Stadio di Wembley

2 agosto – Londra, Stadio di Wembley

3 agosto – Londra, Stadio di Wembley

8 agosto – Edimburgo, stadio Scottish Gas Murrayfield

9 agosto – Edimburgo, stadio Scottish Gas Murrayfield

16 agosto – Dublino, Croke Park

17 agosto – Dublino, Croke Park