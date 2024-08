Classico film di fine estate, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto è un capolavoro del cinema italiano pieno di curiosità. Il successo è sicuramente frutto di due big del cinema italiano come Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, praticamente gli unici attori del cast. Fascino alla pellicola diretta dalla regista Lina Wertmüller e uscito nel 1974 è sicuramente dato anche dall’unica ambientazione. Nel film Raffaella e Gennarino sbarcano su una verdeggiante, lussureggiante isola deserta dal mare cristallino.

Le location delle scene d’amore del capolavoro di Lina Wertmüller, che ha anche un famoso remake con la cantante Madonna e il figlio di Giancarlo Giannini, ancora oggi sono nella realtà meta di appassionati fan. Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto non è stato girato su una sola isola. Le location del film con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato sono su diverse spiagge a una manciata di km di distanza. Nel dettaglio la pellicola diretta da Lina Wertmüller è stata girata interamente in Sardegna, in provincia di Nuoro.

La location principale dove sono ambientate la maggior parte delle scene di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto è Cala Luna. La prima spiaggia del film su cui approdano da naufraghi Gennarino e Raffaella è invece quella di Cala Fuili. Per quanto riguarda invece le passionali scene d’amore si è preferito un luogo con più privacy, meno esposto e noto. I ciak dei baci tra Giancarlo Giannini e Mariangela Melato sono stati girati a Capo Comino. Il finale di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto è ambientato nel porto di Arbatax, dove si trova l’eliporto e soprattutto la famigerata cabina telefonica dove Raffaella scarica Gennarino per non rinunciare alla sua vita di lusso e fasti.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto curiosità sulle location

C’è un piccolo segreto, una curiosità, per cui l’isola deserta su cui è stato girato Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto è in realtà un insieme di location diverse. Le spiagge citate, sede dei ciak chiamati da Lina Wertmüller appartengono tutte al Golfo di Orosei in Sardegna. La distanza tra Capo Comino, Cala Luna e Cala Fuili è relativamente minima. Questo permette due escamotage cinematografici, uno tecnico l’altro visivo. La troupe, con macchinari annessi, non si è spostata di molto, agevolando riprese e costi dell pellicola uscita nel 1974. Le tre spiagge location della storia d’amore tra i personaggi di Giancarlo Giannini e Mariangela Melato sono, dal punto di vista estetico, molto simili. La vegetazione è pressoché identica, così come la consistenza e il colore della sabbia Per non parlare del mare trasparente e incontaminato. Difficile, se non impossibile, all’occhio del telespettatore non esperto di quei luoghi della Sardegna, comprendere che Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto non è stato girato su un’ unica isola.