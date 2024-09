Abbiamo provato a leggere in rete il riassunto del finale della prima stagione de La Rosa della Vendetta. Ci abbiamo capito ben poco, così abbiamo deciso di informarci approfonditamente sulla trama completa della serie turca con Demir di Terra Amara per darvi un resoconto dettagliato. Va specificato che la soap girata a Istanbul con Melis Sezen (che hai già visto in Come Sorelle e approfondito in questo articolo) in Italia è stata frammentata per raddoppiare gli episodi, anche questo ha generato confusione sulla trama completa delle puntate . Con La Rosa della Vendetta eravamo rimasti con tre storyline ancora aperte: Deva e Gulcemal pronti a lasciarsi, Gulendam che fingeva di essere incinta di Mert e soprattutto la mina vagante Zafer pronta a tutto pur di vedere soffrire il figlio. Deva, interpretata da Melis Sezen, non è morta seppellita viva. L’ha salvata Demir di Terra Amara dagli stupidi scagnozzi della madre che pensavano di averla uccisa per errore. È importante ricordare riguardo al riassunto di come è finita la prima stagione de La Rosa della Vendetta che Deva è figlia di prime nozze di Mustafa che ha poi sposato dopo la morte della moglie Zafer. Mustafa è l’uomo per cui la donna ha lasciato il suo primo marito, padre del personaggio di Murat Unalmis e Gulendam. Per vendicare suo padre che si suicidò per il dolore e la vergogna di essere stato abbandonato dalla moglie, Gulcemal uccise Mustafa padre del personaggio di Melis Sezen di cui si è innamorato. Anche se questa difficoltà è stata superata, Deva e Gulcemal si lasciano per un altro motivo. Demir di Terra Amara scopre ne La Rosa della Vendetta che Mert è l’ex fidanzato di Deva, uomo che ha costretto a diventare marito di sua sorella perché incinta di lui e che aveva strappato proprio alla donna che ama senza saperlo. Dunque eravamo rimasti con la prima stagione de La Rosa della Vendetta con Gulcemal che voleva lasciare Deva perché convinto di essere stato tradito dalla ragazza con Mert e che lei lo avrebbe ingannato per riconquistarlo.

Potrebbe interessarti anche: La Rosa della vendetta quante puntate sono in Italia con scene inedite

La Rosa della vendetta dove eravamo rimasti: la finta gravidanza di Gulendam

Per quanto riguarda la gravidanza di Gulendam con il riassunto della soap turca dell’estate di Canale 5, promossa al palinsesto di settembre, siamo quasi alla scoperta di una farsa. La sorella del protagonista, dopo un breve flirt, era rimasta incinta di Mert. Quest’ultimo non la ama, è stato obbligato dai modi da delinquente di Gulcemal e nel frattempo per vendicarsi di lui è diventato spia di Zafer. Gulendam ha capito di non essere amata e quando ha perso il bambino ha finto di essere incinta per non farsi lasciare dal marito. Inizialmente Vafa, segretamente innamorato di lei, pagherà la ginecologa per reggere il piano della finta gravidanza di Gulendam.

Con il riassunto della prima stagione de La Rosa della Vendetta arriviamo alla parte più succulenta: Zafer ha davvero rapito Deva che ha cresciuto come una figlia. L’obiettivo è quello di spingere il personaggio di Melis Sezen a credere che dietro il suo rapimento ci sia il personaggio di Murat Unalmis. L’obiettivo è ovviamente quello di farli lasciare per far soffrire il figlio che ammazzò il suo secondo marito. In un primo momento Deva rimarrà scioccata di questa scoperta fatta tramite sua sorella Ipek. Quando si reca a casa della matrigna quest’ultima dà inizio ad una potente messa in scena e la convince de la sua innocenza. Insomma le nuove puntate de La Rosa della Vendetta in onda tra settembre e ottobre risponderà a tre nuovi interrogativi: Deva sposerà Gulcemal? Zafer sarà scoperta? Mert resterà con Gulendam anche se non è davvero incinta? Vi facciamo un solo spoiler il finale de La Rosa della Vendetta sarà da brividi