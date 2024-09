Che film ha fatto Francesca Carocci attrice morta di infarto

A distanza di mesi si è tornato a parlare della morte di Francesca Carocci e meno della sua filmografia. Le ultime notizie di cronaca vedono desecretato il referto dell’autopsia che vede l’artista morta per infarto il 2 marzo dopo essere stata il 28 febbraio scorso dimessa dal pronto soccorso con la diagnosi di un dolore al petto. In molti preferiscono ricordarla così come si vede Francesca Carocci su Instagram con la sua passione per il teatro. Oltre a scatti dal palcoscenico amava condividere foto della sua Roma e del mare. Per quanto riguarda che film ha fatto Francesca Carocci la risposta è che non l’avete vista al cinema. Il suo settore era differente perché l’attrice morta a 28 anni si dedicava anima e cuore al teatro. Nata a Roma nel 1996 e terminate le scuole ha studiato recitazione al Teatro dell’Opera di Roma anche come abilitazione per diventare insegnante. In seguito ha iniziato subito a lavorare a teatro prendendo parte a diversi spettacoli tra cui Le Dionisiache e La Commedia degli Errori. L’ultimo impegno a teatro (non un film) che avrebbe dovuto fare Francesca Carocci da attrice è Che Confusione Elsa nei panni di Biancaneve. Lo spettacolo si era già tenuto al Teatro Marconi e al Teatro Manfredi in attesa di essere riproposto successivamente in giro per l’Italia. Inoltre l’artista romana collaborava con Road to Wonderland, agenzia di spettacoli ed eventi principalmente per bambini che si occupa anche di commedie, musical e concerti ispirate al mondo dei cartoni animati e delle favole. La compagnia di attori di cui faceva parte Francesca Carocci è una realtà consolidata nel panorama romano.

Francesca Carocci dove a teatro

È specializzata in rappresentazioni di personaggi Disney come Elsa la principessa di Frozen, la Sirenetta e appunto Biancaneve. Infatti all’epoca della morte dell’attrice romana il 2 marzo scorso, hanno pubblicato sul profilo Instagram un sentito messaggio di cordoglio. Francesca Carocci è stata definita un sole splendente, un’amica prima che una collega particolarmente sognatrice. Anche in questo è stato ribadito come il suo grande amore fosse il teatro e che il suo soprannome era Alice nel Paese delle Meraviglie proprio per la sua vena sognante. Come spesso accade per gli attori era anche appassionata di letteratura e poesia. Sulla bio Instagram di Francesca Carocci compare una poesia di Fernando Pessoa, Tabaccheria: Non so niente. Non sarò mai niente. Non posso volere di essere niente. A parte questo, ho in me tutti i sogni del mondo. Chiarita la filmografia completa di Francesca Carocci, meno è la causa della morte. L’autopsia ha rivelato che aveva una malattia cardiaca e che è deceduta per un infarto.