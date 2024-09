Se avete visto Spencer, potreste avere delle domande su Maggie, la sarta e confidente reale della Principessa Diana, che alla fine del film le dice di essere “innamorata” di lei. Spencer è un film con protagonista Kristen Stewart nel ruolo della Principessa Diana ed è ambientato in tre giorni del dicembre 1991, quando la famiglia reale britannica celebra il Natale nella tenuta di Sandringham della Regina Elisabetta II. Il film vede Diana sempre meno legata all’istituzione reale, mentre il suo matrimonio con il Principe Carlo, con cui condivide i figli William e Harry, va a pezzi. L’attrice Sally Hawkins interpreta Maggie, la sarta reale di Diana che sembra essere una delle poche persone dello staff reale a capirla. Maggie e Diana sono così legate che quando la donna viene allontanata dallo staff della principessa, si rifiuta di vestirsi. Maggie svolge anche un ruolo importante nell’aiutare Diana a fuggire da Sandringham con William e Harry. Nell’ultima scena di Maggie, quest’ultima dice a Diana di essere “innamorata” di lei da anni. La moglie di Carlo è scioccata dalla confessione di Maggie e le due si fanno una risata prima di trascorrere insieme il resto della giornata in spiaggia. Ma chi è Maggie, la sarta della Principessa Diana, in Spencer, ed era una persona reale? In realtà Maggie non esiste in quanto singola persona ma è ispirata a due personaggi reali. In un’intervista a Vulture, lo sceneggiatore di Spencer Steven Knight ha confermato che Maggie non è basata su una persona reale, ma è stata ispirata dai ricordi che il personale di Sandringham gli ha confidato su Diana. “Devo essere molto cauto quando parlo di dettagli perché ho ottenuto le informazioni da persone che erano lì con l’intesa che non c’era un’identificazione specifica di nessuno”, ha detto. “Dirò anche che le cose che sembrano più ovvie sono vere”. Anche Carolyn Harris, storica reale, ha confermato a Vulture che Diana preferiva certi collaboratori ad altri perché non sapeva di chi “poteva fidarsi”. “Diana a volte parlava informalmente con il personale”, ha detto Harris. “Era sempre più preoccupata che i suoi movimenti fossero monitorati, per esempio, quindi le piaceva essere circondata da persone di cui si poteva fidare”.

Spencer chi era Maggie nella realtà: le ipotesi

Nonostante sia stato specificato che il personaggio di Maggie in Spencer non è esistito, non significa che alcune scene che si vedono nel film non fossero reali. Il Telegraph ha analizzato che potrebbero esserci due persone che potevano essere identificate in Maggie in base allo stretto rapporto tra il personale di palazzo e i membri della famiglia reale. “Il rapporto tra i reali e i loro sarti è incredibilmente intimo”, ha dichiarato al Telegraph l’autrice Anna Pasternak. “C’è questo legame di fiducia tra loro che non riguarda solo i vestiti, ma molto di più”. La prima persona citata dal Telegraph come possibile ispirazione per Maggie è Paul Burrell, l’ex maggiordomo della Principessa Diana, che è stato descritto come la sua “roccia” e “l’unico uomo di cui si sia mai fidata”. Paul è entrato a far parte dello staff di Carlo e Diana a Highgrove House nel Gloucestershire nel 1987. È stato il maggiordomo di Diana fino alla sua morte, avvenuta nell’agosto 1997. Secondo il Telegraph, Burrell è stato anche uno dei pochi membri dello staff di Carlo e Diana a rimanere con lei dopo il divorzio nel 1986. Come Maggie in Spencer, anche Burrell è gay e ha fatto coming out nel 2017 dopo il matrimonio con l’attuale marito, Graham Cooper, un avvocato conosciuto 10 anni prima. Prima del matrimonio con Cooper, Burrell era sposato con Maria Cosgrove. Una fonte ha dichiarato al The Sun nel 2017 che Diana era “l’unica donna” a cui Burrell aveva parlato della sua sessualità, il che sembra rispecchiare la relazione tra Maggie e Diana in Spencer. Un’altra persona che il Telegraph ha citato come possibile fonte di ispirazione per Maggie è Anna Harvey, ex redattrice di Vogue, che fu stilista e confidente della Principessa Diana. Secondo il Telegraph, la Harvey fu assegnata come stilista di Diana dopo il suo fidanzamento con Carlo nel 1981. “È stato un grande segno di fiducia confidarsi con me così presto”, ha dichiarato la Harvey al Telegraph nel 2017. “Diana e io abbiamo continuato a lavorare insieme per 16 anni”. I ricordi di Harvey rispecchiano anche alcune scene tra Maggie e Diana in Spencer, come quando Harvey dovette vestire Diana per il tè al castello di Balmoral, dove i reali trascorrevano spesso le vacanze.