A volte, anche le grandi idee affondano prima di prendere il largo. È esattamente quello che è successo allo spin-off di Pirati dei Caraibi con Margot Robbie protagonista. Ebbene sì, quello che doveva essere un film rivoluzionario per la saga si è arenato su qualche scoglio, lasciando i fan a chiedersi: ma perché? Disney ha deciso di non procedere, ma i motivi sono ancora avvolti nel mistero. Eppure, l’idea di vedere una piratessa così carismatica come Margot sembrava davvero una rotta sicura.

Una tempesta perfetta… che non c’è stata

Torniamo al 2020, quando le acque sembravano più calme. Disney annuncia lo spin-off con Robbie, sceneggiato da Christina Hodson, famosa per Birds of Prey. Questo nuovo capitolo prometteva di portare un’ondata di freschezza nella saga, con una trama incentrata su una protagonista femminile che non solo avrebbe navigato tra tempeste e tesori, ma avrebbe anche mostrato un nuovo volto del mondo dei pirati. Immagina una Jack Sparrow al femminile, con quel mix di intelligenza, follia e un pizzico di malizia. Un sogno, no?

Sarebbe stato un bel cambio di rotta per il franchise, che, nonostante il successo, aveva iniziato a mostrare qualche segno di stanchezza con Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar. In quel momento, un’eroina forte e affascinante come Margot sembrava perfetta per riportare nuova linfa vitale alla saga. Pirates in rosa, ecco come molti l’avrebbero ribattezzato, in senso positivo.

Ma a quanto pare, Disney ha deciso di non salpare con questo equipaggio. Margot Robbie stessa ha dichiarato che l’idea era stata sviluppata per un po’ di tempo, ma alla fine il progetto è stato abbandonato. E qui ci possiamo tutti chiedere: perché non vogliono vedere una donna al comando di una nave pirata? Forse ci sono stati problemi interni, o forse la paura di non soddisfare i fan più affezionati.

Johnny Depp: il fantasma a bordo

Non possiamo evitare di parlare del fantasma che aleggia su questa nave: Johnny Depp. La sua presenza, o meglio, la sua assenza, potrebbe essere uno dei motivi per cui Disney ha deciso di rivedere i propri piani. Jack Sparrow è stato il cuore e l’anima della saga, e rimpiazzarlo è come cercare di guidare una nave senza bussola. I fan sono ancora legati a Depp, nonostante le sue vicende legali, e molti speravano in un suo ritorno. Forse la decisione di Disney è stata dettata dalla volontà di evitare un passo falso con i fan.

Dobbiamo essere onesti: rimpiazzare Depp non sarebbe stato facile per nessuno. L’attore ha reso Jack Sparrow un’icona cinematografica, con quella sua andatura traballante e il modo di parlare quasi incomprensibile, che lo ha reso uno dei pirati più amati di sempre. E pensare di continuare la saga senza di lui ha fatto storcere il naso a molti.

Immagina i commenti sui social: “Dove diavolo è Jack Sparrow?!” Non sarebbe stata una situazione facile da gestire. Probabilmente Disney non voleva affrontare un’ondata di critiche e ha preferito mettere in pausa tutto, aspettando il momento giusto per un reboot… o, chissà, magari per un ritorno di Depp.

Margot Robbie: da piratessa a mamma

Il naufragio dello spin off di Pirati dei Caraibi

Mentre Disney cancellava il progetto, Margot Robbie non se ne è stata con le mani in mano. Oltre ai suoi progetti cinematografici – tra cui il tanto atteso film Barbie – l’attrice ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio con il marito Tom Ackerley. Ora, chi può biasimarla se non vuole passare troppo tempo su una nave traballante con una pancia che cresce?

Ma, scherzi a parte, la notizia della sua gravidanza ha messo in luce un altro aspetto: Margot Robbie è ovunque. Tra i suoi progetti con la DC, dove ha interpretato Harley Quinn, e i film di successo come Bombshell e Once Upon a Time in Hollywood, Margot ha dimostrato di essere una delle attrici più versatili della sua generazione. E, diciamolo, vederla nei panni di una piratessa sarebbe stato semplicemente epico.

Eppure, è un peccato. Margot è una di quelle attrici che sa trasformare ogni ruolo in oro, e vederla nei panni di una piratessa avrebbe sicuramente portato una ventata di novità in una saga che ormai comincia a sentire il peso degli anni. Ma forse, tra un anno o due, quando il mare sarà più calmo e il suo bambino avrà bisogno di meno attenzioni, potremmo ancora sperare di vederla salpare verso nuovi orizzonti. Mai dire mai nel mondo di Hollywood!

Il futuro della saga: chi prenderà il timone?

Ma quindi, cosa succederà ora? Beh, Disney non ha certo intenzione di abbandonare una miniera d’oro come Pirati dei Caraibi. La saga ha incassato miliardi di dollari e ha conquistato generazioni di spettatori. Jerry Bruckheimer ha confermato che ci sono due sceneggiature in sviluppo: una con Robbie, che ormai possiamo considerare naufragata, e una senza di lei, che sembra invece avere più chance di vedere la luce.

E qui entra in gioco la grande domanda: ci sarà un reboot? Potrebbe essere un nuovo inizio per la saga, con nuovi personaggi e una nuova trama, oppure vedremo vecchie glorie come Jack Sparrow tornare sul grande schermo? Forse Disney sta solo aspettando il momento giusto per far tornare Depp al timone, anche se per ora sono solo voci.

L’idea di un reboot, diciamocelo, divide i fan. Da un lato c’è chi pensa che un nuovo cast potrebbe rinvigorire la saga. Dall’altro, c’è chi non riesce nemmeno a immaginare un mondo dei pirati senza Jack Sparrow. La verità è che il franchise ha bisogno di qualcosa di fresco, ma senza dimenticare le radici che lo hanno reso iconico. Magari un mix tra volti nuovi e vecchi potrebbe essere la chiave per evitare di far affondare definitivamente la nave.

Cosa ci resta? Speranze e… popcorn!

La cancellazione dello spin-off con Margot Robbie lascia un vuoto, è vero. Ma ogni fan di Pirati dei Caraibi sa che, in fondo, una buona storia non finisce mai davvero. La nave della saga è ancora in mare, e anche se ha perso una grande occasione con Robbie, ci sono tante altre avventure che aspettano di essere raccontate. Magari con nuovi volti, o magari con un gradito ritorno.

In fondo, Disney sa come creare suspense, e la decisione di mettere in pausa il progetto potrebbe essere solo una mossa strategica. Magari stanno aspettando il momento giusto per far tornare Depp, o magari hanno in serbo qualche sorpresa che nessuno di noi si aspetta. In ogni caso, una cosa è certa: non abbiamo visto l’ultimo dei Pirati dei Caraibi.

Nel frattempo, Margot ha ancora tanti progetti in cantiere. Dopo tutto, essere una mamma pirata non è poi così diverso da gestire una troupe di attori e registi, no? Siamo sicuri che saprà destreggiarsi tra pannolini e ciak con la stessa maestria con cui avrebbe affrontato il mare in tempesta.

E così, amici, anche questa avventura si chiude qui. Ma chi può dire cosa riserva il futuro? Il mondo dei pirati è imprevedibile, e chissà, magari vedremo Margot Robbie solcare i mari in un’altra vita… o in un altro franchise. Teniamo d’occhio l’orizzonte!