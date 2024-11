This Is me: il significato ispirato da una canzone

Il titolo This Is Me, scelto per il nuovo programma di Silvia Toffanin su Canale 5, è un chiaro riferimento al messaggio di una canzone di The Greatest Showman. Proprio come il brano celebra la forza di chi affronta difficoltà senza mai rinunciare alla propria identità, il programma si concentra sulle storie di artisti che hanno raggiunto il successo attraverso talento, passione e resilienza.La trasmissione, che si propone di raccontare la vita e il percorso personale di volti noti, adotta il tema dell’autenticità. Ogni ospite condividerà le proprie sfide e i momenti più significativi della propria carriera, in un format che richiama lo spirito ispiratore di “This Is Me”.

La scelta di intitolare il programma di Silvia Toffanin This Is Me non è solo un omaggio al brano, ma anche un richiamo alla sua essenza. Ogni ospite che si siede nel salotto televisivo della conduttrice ha una storia unica da raccontare, fatta di sfide, successi e difficoltà. Questo format rispecchia perfettamente lo spirito della canzone, celebrando chi ha il coraggio di essere sé stesso senza compromessi. “This Is Me”, sia come canzone che come programma, è un tributo all’autenticità e alla forza di chi affronta la vita con determinazione. Che si tratti di un palco musicale o di un set televisivo, il messaggio è lo stesso: la vera bellezza risiede nella capacità di essere sé stessi

L’impatto culturale di “This Is Me”

Dalla sua uscita, “This Is Me” è stata utilizzata in contesti molto diversi, ma sempre con lo stesso intento: ispirare. La canzone è diventata la colonna sonora di campagne sociali, eventi sportivi e cerimonie scolastiche, dimostrando quanto il suo messaggio sia universale.

“This Is Me”, brano iconico tratto dal musical The Greatest Showman del 2017, rappresenta un inno universale all’accettazione, alla forza interiore e alla determinazione. Interpretata dalla potente voce di Keala Settle, che nel film interpreta il ruolo della Donna Barbuta, la canzone è diventata il simbolo del coraggio di essere sé stessi, anche in un mondo che spesso giudica e discrimina.

Scritta dai talentuosi compositori Benj Pasek e Justin Paul, noti per aver vinto l’Oscar con La La Land, “This Is Me” è stata concepita per raccontare il viaggio emotivo dei personaggi del musical. Questi individui emarginati e spesso esclusi trovano il coraggio di rivendicare la loro identità attraverso parole e melodie che sono un grido di libertà e accettazione.

Il brano è stato subito accolto con entusiasmo sia dalla critica che dal pubblico, ricevendo numerosi riconoscimenti. Tra questi, la candidatura agli Academy Awards del 2018 come Miglior Canzone Originale e la vittoria del Golden Globe nella stessa categoria. Questo successo testimonia l’impatto emotivo e culturale di “This Is Me”.

Il messaggio potente del testo

Il cuore della canzone risiede nel suo testo, che parla direttamente a chiunque si sia mai sentito giudicato o emarginato. Tra i versi più significativi troviamo:

“Fatti da parte, perché sto arrivando

E marcio al ritmo del mio tamburo

Non ho paura di essere visto

Non chiedo scusa, questa sono io.”

Questi versi celebrano la capacità di affrontare il giudizio con determinazione, rivendicando il diritto di essere sé stessi senza scuse. Il messaggio è chiaro: la bellezza e la forza risiedono nell’autenticità e nell’accettazione di sé.

Dopo l’uscita del film, “This Is Me” ha ottenuto un successo travolgente in tutto il mondo. La canzone ha scalato le classifiche musicali in diversi Paesi ed è stata tradotta e reinterpretata in molte lingue, diventando un inno per movimenti legati all’inclusività e all’uguaglianza. Il suo utilizzo spazia dagli eventi sociali agli spettacoli televisivi, fino a cerimonie ufficiali, dove spesso viene scelta per il suo messaggio universale.

Una delle esibizioni più memorabili del brano è stata quella di Keala Settle durante la cerimonia degli Oscar del 2018. Accompagnata da un coro, la cantante ha trasmesso una carica emotiva così intensa da far commuovere l’intera platea. Quella performance ha cementato ulteriormente il legame del brano con temi come l’empowerment e l’inclusività, rendendolo una colonna sonora perfetta per chiunque abbia bisogno di ispirazione.

Oltre la canzone: The Greatest Showman

Il film The Greatest Showman, diretto da Michael Gracey e con protagonisti Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya e Michelle Williams, narra la storia di P.T. Barnum e della creazione del suo circo. Pur essendo una narrazione romanzata, il musical esplora temi profondi come l’inclusione, la lotta per i propri sogni e l’accettazione delle diversità.

“This Is Me” non è solo il pezzo più iconico della colonna sonora, ma è anche il cuore pulsante del film. È il momento in cui i personaggi emarginati del circo, spesso visti come “fenomeni da baraccone”, reclamano il loro spazio nel mondo, dichiarando con orgoglio chi sono.