Basciano arrestato: gesto di Sophie commuove

La notizia dell’arresto di Alessandro Basciano, ex compagno di Sophie Codegoni, ha fatto il giro del web, scatenando un acceso dibattito. Basciano, dj e influencer, è stato arrestato con l’accusa di stalking a vario titolo nei confronti della giovane influencer, con cui aveva avuto una figlia, Celine, e una relazione tumultuosa iniziata nel 2022 all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante il clamore mediatico, Sophie ha scelto di mantenere apparentemente il silenzio, affidandosi a un gesto delicato e pieno di significato sui social.

Le accuse contro Alessandro Basciano

L’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip di Milano Anna Magelli, descrive una situazione drammatica. Basciano avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori e violenti nei confronti della sua ex compagna, causandole un “perdurante timore per la propria incolumità” e costringendola a modificare le sue abitudini di vita. La denuncia risale a dicembre 2023, e l’arresto è stato eseguito dopo un’indagine approfondita. Tra le accuse, si parla anche di minacce di morte e aggressioni fisiche, persino nei confronti di un amico della giovane.

Basciano arrestato: la reazione di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, che è una delle influencer più seguite in Italia con oltre un milione di follower su Instagram, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’arresto di Basciano. La sua reazione non è passata inosservata. Sophie ha pubblicato una serie di Instagram Stories mentre passeggia per le vie di Milano insieme alla figlia Celine, che tiene un piccolo carrozzino per bambini, uno strumento utile per i primi passi.

Un gesto dolce e apparentemente quotidiano, ma che molti follower hanno interpretato come un messaggio silenzioso di forza e amore materno. Sophie ha scelto di mostrare il suo lato più tenero, concentrandosi sulla figlia e sulla sua crescita, senza lasciarsi trascinare dal caos mediatico.

Un passato turbolento

La relazione tra Sophie e Basciano è stata fin dall’inizio caratterizzata da alti e bassi. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e hanno vissuto una storia intensa, fatta di litigi e riappacificazioni. La loro storia d’amore ha toccato l’apice con la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ma l’idillio si è interrotto. Dopo la nascita di Celine, le tensioni tra i due sono esplose, portando alla rottura definitiva.

Mentre il web si divide tra sostenitori di Sophie e coloro che si interrogano sul futuro di Basciano, la scelta dell’influencer di non commentare pubblicamente riflette un atteggiamento maturo e riservato. Le immagini condivise con la piccola Celine trasmettono un messaggio chiaro: Sophie sembra concentrata sul suo ruolo di madre e sul benessere della figlia, lontana dai riflettori di un gossip che si fa sempre più insistente.

La vicenda ha scosso il mondo dello spettacolo, ma Sophie Codegoni dimostra di voler mantenere un equilibrio nonostante le difficoltà. Con il suo gesto silenzioso, ha scelto di raccontare una storia diversa, quella di una madre che, nonostante tutto, si dedica al sorriso della sua bambina