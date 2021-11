Blanco Blu Celeste a chi è dedicata?

Blu Celeste, a chi è dedicata la bellissima canzone di Blanco? Scopriamo tutti i dettagli sul brano del giovane cantante.

Blanco è sicuramente uno dei cantanti emergenti più in rampa di lancio nel panorama musicale italiano. Dopo lo straordinario successo dei primi singoli, come Notti in bianco e Ladri di fiori, ha visto la luce il primo album del giovane rapper, dal titolo Blu Celeste.

Un disco che ha riscontrato un enorme successo, consacrando definitivamente la stella nascente di Blanco. Tra i brani più amati dell’album c’è sicuramente la title track, intitolata appunto Blu Celeste. Una canzone struggente e appassionante, una dedica speciale da parte del cantante.

Blu Celeste, a chi è dedicata la canzone di Blanco?

Si capisce immediatamente che la canzone di Blanco è dedicata a una persona che non c’è più, ma il cantante non entra nei dettagli, anche se lascia intuire che si trattava di una persona a lui molto vicina, ritratta come un fratello: “Ora sei un mio ricordo, Un mio ricordo immaginario, Del fratеllo che vorrei”.

Blu Celeste: il testo della canzone di Blanco

[Intro]

Quando

[Ritornello]

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

[Strofa 1]

Il cielo è blu come il tuo nome

Blu come l’inchiostro di ‘sta penna

Che scrive parole senza pensarle

E io non posso starne senza

Ho la ragione che rallenta

Ogni mio senso di colpa

E non c’è un mostro che la tolga da me, eh-eh-eh

E mi metterò al riparo

Mentre imparo ad accettarlo

Che sе il tempo l’ha già fatto

Ora sei un mio ricordo

Un mio ricordo immaginario

Del fratеllo che vorrei

Nato nel mese di Acquario

Sarei il pesce e tu lo squalo, oh

Siamo grandi per sognare

Tu saresti maggiorenne

Io ormai sono un sedicenne

Vado per i diciassette

Festeggerò da solo

Un altro compleanno di merda

[Ritornello]

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

[Strofa 2]

Avevo un peso dentro, un peso da leva’

Ci ho messo un pezzo a raccontarti

Sotto le luci di questa camera

Tutto un disastro

Doveva essere tutto perfetto

Tipo luci spente, vorrei scriverti al buio

Tipo, na-na-na-na-na, luglio

Tipo scriverti senza volerlo

Tipo, na-na-na-na-na, bisbiglio

Tipo, na-na-na-na-na, buio, oh-oh-oh

Al buio, uoh-oh-oh, uh-ah

[Ritornello]

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

