Tale e Quale clamoroso Malgioglio lavorava per Carmen Di Pietro

Cristiano Malgioglio ha davvero lasciato il segno con i suoi commenti taglienti su Carmen Di Pietro nell’edizione 2024 di Tale e Quale Show. Il loro rapporto sul palco è uno spasso: ogni volta che Carmen si esibisce, sembra che Malgioglio non veda l’ora di dire la sua con una delle sue battute epiche. Ad esempio, durante la sua interpretazione di Kobra di Donatella Rettore, Malgioglio non ha risparmiato critiche dicendo: “Avrei preferito il morso di un komodo che ascoltare te!” Il pubblico è scoppiato a ridere, ma Carmen, con la sua solita simpatia, ha frainteso “komodo” con “comò”, creando un altro siparietto comico che ha fatto sorridere tutti​​

La loro dinamica, tra battibecchi e ironia, sembra quasi studiata: è chiaro che Malgioglio e Di Pietro si conoscono bene. La sorpresa sta proprio nel fatto che, dietro alle battute pungenti, c’è una storia artistica comune, visto che Malgioglio ha scritto per Carmen Di Pietro due canzoni, La Fiesta (El Sueño de la Marisma) e la celeberrima Tocalo Tocalo. Chi l’avrebbe mai detto? Carmen, divenuta famosa anche grazie a questa ultima hit, ha sempre portato una nota ironica nei suoi brani, ma nessuno avrebbe immaginato che fosse stato proprio Malgioglio a darle quella marcia in più musicale.

Tocalo Tocalo: Malgioglio e Di Pietro spunta Ciacci

In questo contesto, spunta anche una curiosa polemica recente: il brano Tocalo Tocalo è stato al centro di una contesa tra Malgioglio e Giovanni Ciacci. Quest’ultimo, con il permesso iniziale di Malgioglio, aveva in mente di riadattare il pezzo come sigla di Detto Fatto, dopo aver portato in giro la canzone insieme a Raimondo Todaro. Le cose però sono degenerate quando Malgioglio ha ritirato il consenso. Non si sa realmente il motivo di questa scelta. Ciacci ha reagito accusandolo di gelosia e rivalità, con tanto di insinuazioni sulla vita privata di Malgioglio, rendendo la diatriba ancora più piccante e dando a Tocalo Tocalo un risvolto inatteso anche per i fan​​

In definitiva, l’edizione di quest’anno di Tale e Quale Show ha visto non solo Carmen Di Pietro impegnata a divertirci con le sue esibizioni ma anche un Malgioglio più brillante che mai, che sembra divertirsi a stuzzicarla a ogni occasione. Un’altra grande storyline dopo i duetti di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, le esibizioni di Alba Parietti e quelle di Valeria Marini che hanno segnato le passate edizioni. E se tutto questo teatrino è un modo per intrattenere il pubblico, possiamo dire che stanno riuscendo benissimo: la chimica tra i due fa il gioco dello show e rende ogni puntata un appuntamento imperdibile.