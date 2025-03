De Martino trema c’entra Striscia: la decisione

Negli ultimi mesi, Mediaset sta valutando importanti cambiamenti nella fascia dell’access prime time, quella delicata fascia oraria che collega il TG5 ai programmi di prima serata. L’obiettivo principale è rilanciare gli ascolti, che da tempo faticano a competere con il diretto concorrente di Rai 1, Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino.

Secondo le indiscrezioni riportate da TvBlog, tra le ipotesi in discussione c’è una vera e propria rivoluzione per l’access prime time di Canale 5. Striscia la Notizia, lo storico programma di Antonio Ricci in onda dal 1988, potrebbe lasciare il posto a un nuovo show capace di attrarre un pubblico più giovane e fidelizzare gli spettatori.

Tra le opzioni prese in considerazione, una delle più accreditate sembra essere il ritorno di La Ruota della Fortuna, storico quiz televisivo che ha segnato un’epoca con Mike Bongiorno e successivamente con Gerry Scotti. L’idea sarebbe quella di collocare il format nella fascia dell’access prime time, magari alternandolo con Striscia la Notizia per testare l’effettivo gradimento del pubblico.

Nei mesi scorsi, Mediaset ha già avviato alcune prove tecniche per capire quale conduttore potrebbe essere più adatto a prendere in mano il quiz. Sono state registrate puntate sperimentali con tre volti noti: Pierpaolo Pretelli, Fabio Rovazzi e Diletta Leotta. I test hanno lo scopo di valutare quale tra questi personaggi possa essere il più adatto a guidare il ritorno del programma.

Chi potrebbe condurre il nuovo show?

I tre nomi scelti per la sperimentazione appartengono a mondi molto diversi. Pierpaolo Pretelli, ex gieffino ed ex volto di Tale e Quale Show, ha già accumulato una certa esperienza televisiva e il suo stile potrebbe piacere a un pubblico giovane. Fabio Rovazzi, cantante e influencer, potrebbe invece portare una ventata di freschezza con il suo linguaggio ironico e innovativo. Diletta Leotta, conduttrice sportiva e volto di DAZN, ha dalla sua una grande popolarità, ma il pubblico la vedrebbe bene alla guida di un game show?

I primi test condotti da Mediaset avrebbero prodotto opinioni contrastanti. Alcuni avrebbero convinto di più, altri di meno. Inoltre, un interrogativo resta aperto: Gerry Scotti avrà ancora un ruolo nella nuova edizione? L’ipotesi che possa mantenere il controllo del preserale lasciando l’access prime time a un volto nuovo non è da escludere.

Mediaset cerca un volto giovane per il futuro

La strategia di Mediaset sembra essere chiara: cercare di rinnovare la propria offerta televisiva, soprattutto per quanto riguarda la conduzione dei programmi di punta. Il successo di Stefano De Martino con Affari tuoi ha dimostrato che il pubblico è pronto ad accogliere volti nuovi, capaci di innovare e attrarre spettatori di diverse fasce d’età.

Il compito di trovare un’alternativa credibile a Striscia la Notizia non è semplice. Lo storico programma satirico, pur avendo perso parte del suo appeal, resta un marchio fortissimo e molto riconoscibile. Sostituirlo con La Ruota della Fortuna o con un altro game show potrebbe rivelarsi una scelta vincente, ma solo se il pubblico dimostrerà di apprezzare il cambiamento.

Quale sarà la decisione finale?

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma le indiscrezioni parlano di una fase di test molto avanzata. Il successo di questa operazione dipenderà da diversi fattori: il gradimento del pubblico nelle prove condotte, la capacità del nuovo format di trainare gli ascolti della prima serata e la disponibilità di conduttori in grado di reggere il confronto con il carisma e la popolarità di Stefano De Martino.

Resta inoltre aperta la possibilità che altri volti noti vengano coinvolti nel progetto. Se Pretelli, Rovazzi e Leotta non dovessero convincere del tutto, Mediaset potrebbe puntare su un altro nome di spicco, capace di conquistare il pubblico e guidare il nuovo access prime time della rete. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quale sarà il futuro della fascia oraria più strategica di Canale 5.