Elena D’Amario parla di maternità e figli

In TV abbiamo visto Elena D’Amario mamma del piccolo Elia in che Dio ci Aiuti 7. È stato un debutto d’attrice di due puntate e probabilmente da qui è nata la suggestione che la ballerina sia madre anche nella realtà. Elena D’Amario non ha una figlia ha però parlato di maternità in un’intensa intervista a Vanity Fair.

La giudice del serale di Amici 2025 e storica ballerina, nata in principio come allieva del programma. Tornata da una brillante carriera a New York in Italia, l’ex fidanzata di Massimiliano Caiazzo è diventata professionista del talent di Maria De Filippi per un decennio prima di approdare sulla poltrona rossa della prima serata di Amici.

Sembra strano, di solito parla poco alla stampa, eppure recentemente ha condiviso un lato molto intimo della sua vita privata, rivelando il suo desiderio di diventare madre. La ballerina, che da anni incanta il pubblico con il suo talento e la sua energia, ha parlato apertamente a Vanity Fair della sua visione della maternità e di come affronta il passare del tempo con ottimismo e serenità.

“Oggi non ho paura di stare da sola”, ha raccontato. “In questo momento della mia vita sto dando valore a me stessa e sto scegliendo di non avere nessuno al mio fianco. Mentirei, però, se dicessi di non sognare una famiglia e di diventare madre: è un sogno che proteggo e che spero un giorno diventerà realtà”.

Il sogno di Elena D’Amario

Nonostante il forte desiderio di avere un figlio, Elena non vuole che questa aspirazione si trasformi in un’ossessione. La ballerina, che ha costruito una carriera di successo tra Italia e Stati Uniti, ha spiegato di guardare con fiducia al futuro: “Di base, sono una persona molto ottimista: tendo, per natura, ad alleggerire, e questo mi porta a non avere paura del tempo”.

La sua esperienza internazionale le ha permesso di confrontarsi con realtà diverse e di trarre ispirazione dalle sue colleghe: “Ho molte colleghe, specie in America, che sono diventate madri a 41 anni e che sono felicissime, dinamiche. Penso, insomma, che ci sia ancora tempo”.

Elena D’Amario ha 34 anni, dunque, il tempo non è un nemico, ma un alleato che le permetterà di realizzare il suo sogno al momento giusto. “Spesso, nella vita, le cose capitano tutte insieme senza che tu lo abbia messo in conto. Non vorrei mai, però, che la mia diventasse un’ossessione fine a sé stessa”.