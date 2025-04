Ilary Blasi perché è tornata a lavorare a The Couple: la frecciata

Ilary Blasi è tornata a lavorare in tv, a Mediaset, come conduttrice della prima edizione di The Couple. Un ritorno, dopo due anni in cui non è stata protagonista su Canale 5, che ha il sapore della rivincita. Diciamolo subito: il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione ha fatto alzare più di un sopracciglio, ma anche sorridere tanti fan.

Dopo un periodo turbolento, tra la fine del matrimonio con Francesco Totti, l’uscita di scena da Mediaset e le tante voci sulla sua carriera, eccola lì, di nuovo davanti alle telecamere. E non in un ruolo qualsiasi, ma come padrona di casa di un nuovo programma, The Couple, che promette scintille. Perché Ilary, nel bene o nel male, fa parlare. Sempre. Ma com’è tornata fin qui? E soprattutto, perché ha scelto di tornare proprio ora?

Ilary Blasi: la suggestione sul perché non lavorava

Per comprendere meglio i motivi del perché Ilary Blasi è tornata su Canale 5 bisogna fare un recap. C’è stato un momento in cui sembrava che per l’ex letterina di Passaparola fosse finita davvero. Era l’estate del 2023, quella dei palinsesti definiti “sobri” dagli esperti e secondo loro voluti da Pier Silvio Berlusconi. Barbara D’Urso fuori. Belen sparita. E anche Ilary Blasi senza Isola dei Famosi, sparita pure lei. Dopo il flop dell’ultima edizione del reality in Honduras– con ascolti a picco e critiche feroci – l’ex moglie di Francesco Totti era rimasta tagliata fuori da tutto. Nessun programma, nessun progetto, nessuna parola ufficiale. Solo quell’ assenza che, per una sovraesposta come lei, abituata ai riflettori, faceva più rumore di qualsiasi gossip.

La stessa Ilary Blasi aveva specificato che per lei non c’erano progetti a Mediaset in quel momento e che avrebbe debuttato su Netflix. In passato la conduttrice di The Couple aveva già lasciato la tv per un periodo, quando Totti aveva detto addio al calcio. Ne aveva parlato lei stessa in un’intervista al settimanale F, raccontando quanto fosse stato difficile quel momento per la coppia. Aveva mollato tutto, persino il GF Vip, per restare accanto all’allora marito. “Credo sia normale che una coppia, davanti alle difficoltà, si unisca”, aveva detto. Ma questa volta era diverso. Perché nel 2023, quando è rimasta fuori dai giochi, non c’era più una coppia da salvare. E per mesi, l’idea che Ilary Blasi fosse stata definitivamente scaricata da Mediaset ha fatto il giro dei siti, tra indiscrezioni e mezze conferme.

Ilary Blasi e la frecciata ai rosiconi

Eppure, mentre tutti parlavano di lei come una “ex”, probabilmente l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha mai smesso di crederci. E lo si è visto quando, nell’estate 2024, è tornata in tv con Battiti Live al fianco di Alvin. Un programma leggero, sì, ma pur sempre un segnale. Tra fuorionda imbarazzanti e critiche di sciatteria, gli haters hanno avuto di che sfogarsi. Ma Ilary è sembrata prendere tutto con quella sua solita ironia disarmante. Tipo quando ha detto in diretta che “me l’hanno scritto gli autori, io non ce capisco nulla”. Un’autogufata? Forse. Ma almeno ha fatto ridere.

E adesso arriva The Couple. Un format nuovo, dove al centro ci sono le dinamiche di coppia. Coincidenza? Forse no. Perché chi meglio di lei, che ha vissuto sotto i riflettori una delle separazioni più mediatiche degli ultimi anni, può parlare di relazioni? Ospite a Verissimo, Ilary è apparsa serena. Si è definita felice ed emozionata di rimettersi in gioco in tv, ha sottolineato all’amica Silvia Toffanin. E sembrava davvero sincera. Niente filtri, niente pose. Solo una donna che ha deciso di tornare a Mediaset come conduttrice dopo il grande successo di Unica su Netflix e serie annessa. C’è chi però ha letto in una risposta della ex Letterina di Passaparola a Silvia Toffanin una frecciata a chi l’aveva data per fuori dalla televisione generalista per sempre. La conduttrice romana non avrebbe mai gareggiato in coppia con la stessa Toffanin o con Michelle Hunziker. Il motivo? Non sono competitive come lei che non ha la parola perdere sul suo vocabolario.

Ora è arrivato il momento di trarre definitivamente le somme per poter dire, o meglio ipotizzare, perché Ilary Blasi è tornata a lavorare a Mediaset come conduttrice di The Couple. In passato l’azienda aveva puntato molto su di lei per la sua naturalezza nella conduzione e perchè era un volto giovane, accettando, anzi apprezzando la sua ironia. Con il tempo i programmi da lei condotti come il grande fratello e l’isola dei famosi avevano bisogno di evolversi e di cambiare volto. Secondo noi, c’è stata solo una suggestione riguardo al vedere fuori dalla TV Ilary Blasi punto semplicemente era vero che Mediaset stava valutando un programma perfetto per lei. Il cinico The Couple sembra essere stato valutato perfetto per lei.