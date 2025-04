Stasera in Tv Vanessa Incontrada: la fiction Mediaset come la sua in Rai

Vanessa Incontrada torna su Canale 5 con un ruolo che sembra cucito su misura per lei. Ma chi l’ha seguita negli ultimi anni non può non notare una somiglianza forte nella trama, quasi appassionate, con una fiction andata in onda su Rai 1 qualche tempo fa.

Stiamo parlando di “Tutto quello che ho”, in partenza mercoledì 9 aprile in prima serata su Mediaset. Una mamma, una figlia che sparisce nel nulla, la vita che si sgretola sotto i piedi. Deja vu? Sì, perché gli elementi ricordano moltissimo “Scomparsa”, il dramma andato in onda su Rai 1 con la stessa protagonista, l’Incontrada, e con una figlia con lo stesso nome Camilla.

Vanessa Incontrada su Rai 1 con Scomparsa: la trama

Era il 2017 quando Vanessa Incontrada vestiva i panni di Nora Telese in “Scomparsa”, una psicologa trasferitasi a San Benedetto del Tronto con la figlia Camilla. E proprio Camilla spariva misteriosamente insieme all’amica Sonia, durante una festa scolastica. Un incubo che ogni genitore teme. Da lì, partiva una corsa contro il tempo tra verità scomode, rivelazioni shock e una comunità intera sotto pressione.

La fiction colpì per la sua tensione narrativa, ma anche per la forza emotiva di Vanessa, che riuscì a rendere credibile ogni singola sfumatura del dolore di una madre disperata. Chi l’ha vista allora ricorda bene le atmosfere tese, i silenzi carichi di significato e la sensazione di essere dentro una storia possibile. Vera.

Non è un caso che “Scomparsa” abbia avuto un grande successo di pubblico e repliche a non finire. La scrittura, la regia, le interpretazioni. Tutto funzionava. E Vanessa sembrava nata per quel ruolo. Tanto che, ancora oggi, c’è chi associa il suo volto proprio a quel tipo di madre: forte, determinata, ma spezzata dal dolore.

La fiction Mediaset con Vanessa Incontrada: la trama

E adesso eccola di nuovo, sempre nei panni di una madre che si ritrova in un incubo. Stavolta si chiama Lavinia, vive a Livorno, fa l’avvocato e ha due figli. Ma la storia cambia di poco. Camilla – sì, di nuovo Camilla – è una ragazza solare, amante della cucina e seguitissima sui social. Ma a un certo punto sparisce. Letteralmente. E di lei non si sa più nulla.

Proprio come nell’altra fiction, parte un’indagine che scava nel passato, nelle relazioni, nei segreti. E anche qui il personaggio di Vanessa si ritrova a lottare contro tutto e tutti per arrivare alla verità. Anche contro suo marito, interpretato da Marco Bonini, che fa il poliziotto. Che twist.

“Tutto quello che ho” è diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, e si presenta come una miniserie intensa, fatta di quattro puntate da cento minuti ciascuna. Il cast è ricco, ma è evidente che tutto ruota intorno a lei. E se il déjà vu è forte, forse non è un problema.

Forse è esattamente quello che si voleva: riportare sullo schermo una storia potente, cucita su un personaggio e un’attrice che questo tipo di ruolo lo sa fare, eccome. La fiction prende ispirazione da una storia vera. E anche questo la rende ancora più coinvolgente. Vanessa riesce a rendere reale ogni sguardo, ogni incertezza, ogni scatto di rabbia e frustrazione.