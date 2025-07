Marianna Temptation Island nella bufera: ha già un passato in TV

La rivolta degli haters, si potrebbe definire, l’inutile polemica social sulla carriera televisiva, antecedente allo sbarco su Canale 5, che ha visto protagonista Marianna di Temptation Island. La 23enne tentatrice del fidanzato Angelo, che ha preso parte al reality dei sentimenti in coppia con la fidanzata Maria Concetta, è stata tra le protagoniste di questa edizione. Bella, forte personalità, ha fatto di sicuro una grande giocata, attinente al suo ruolo nel nuovo resort del programma, smascherare il furbetto Angelo (ammesso che sia vero ciò che ha detto).

Marianna, cognome Furmiglieri, è una delle tentatrici di Temptation Island 2025, programma in onda su Canale 5. Si è fatta notare all’interno del villaggio per la sua vicinanza ad Angelo Scarpata, fidanzato di Maria Concetta, con cui ha instaurato un rapporto sempre più diretto e ricco di sfumature.

Tentatrice Marianna età e di dove è

Marianna ha 23 anni ed è originaria di Napoli. Nella vita lavora come front office presso una concessionaria di moto. La sua vita privata, come raccontato anche nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv, è scandita dalla cura del suo aspetto fisico e dall’attenzione al benessere. La single che ha attratto il fidanzato Angelo è stata diretta, fa ogni giorno tutto ciò che può migliorarla.

La tentatrice si descrive come una persona carismatica, schietta e determinata. Data la sua bellezza e il suo fisico statuario, la single napoletana di Temptation Island non ha negato di piacersi. Tra gli aspetti estetici che più apprezza di sé ci sono lo sguardo e il sorriso, mentre sul piano caratteriale sottolinea la sua capacità di essere diretta e incisiva. Marianna Furmiglieri ha anche espresso una visione chiara per il futuro. Si vede tra una decina di anni con una bella famiglia, un marito che la ama e, perché no, anche in buona salute che non guasta mai!

Cosa ha detto Marianna a Angelo senza telecamere

Nel corso di Temptation Island, Marianna ha costruito una connessione sempre più intensa con Angelo. In un momento privato, ha confidato agli altri nel villaggio delle single una frase significativa pronunciata da lui lontano da microfoni e telecamere. Quel “ci vediamo fuori che stando alla tentatrice il fidanzato Angelo le avrebbe detto ha fatto infuriare Maria Concetta che ha chiesto il falò di confronto immediato. La sigle nel villaggio dei fidanzati, che ha cambiato location per questa stagione del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha anche spiegato che Angelo si controlla, pe lei senza telecamere farebbe tutt’altro.

Marianna Temptation Island profilo Instagram

La tentatrice Marianna è attiva su Instagram con il profilo @mariannafurmiglieri. Il suo profilo risulta privato e con pochi follower quindi è difficile poter scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata.

Cosa ha fatto in tv Marianna di Temptation Island

Niente Uomini e Donne da corteggiatrice per Marianna Furmiglieri. Ma anche se lo fosse stato non ci sarebbero stati di certo problemi. Visto che suo suo profilo Instagram non è stato possibile constatarlo, c’è qualcuno sui social che ha fatto girare la partecipazione della tentatrice di Angelo ad un programma. È stata presenza fissa come co conduttrice in una trasmissione sportiva sull’emittente locale campana Tele A, Fuori Gioco. C’è chi ha ipotizzato così che la single Marianna avesse partecipato a Temptation Island solo per visibilità e che vorrebbe fare solo TV senza nessun interesse per Angelo. Accuse inutili visto che il programma condotto da Filippo Bisciglia lo prevede per i tentatori.