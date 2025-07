Quanto costa alloggiare dove è stato girato Temptation Island

Con la nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, si torna a parlare del resort che ospita il programma. Per la prima volta non il programma non è stato registrato in Sardegna ma è stato girato in Calabria. Il resort che ha ospitato fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici è stato il Calalandrusa Beach & Nature Resort, struttura situata a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Nato negli anni Sessanta come campeggio e nel tempo si è evoluto in un resort di fascia alta. Oggi offre camere deluxe e prestige, bungalow immersi nella macchia mediterranea e un’ampia gamma di servizi. Tra questi figurano una piscina semi-olimpionica, ristoranti, campi da tennis e una spiaggia privata all’interno della riserva naturale “Le Dune di Guardavalle”.

Durante le riprese estive di Temptation Island, la struttura non era disponibile per le prenotazioni pubbliche. Le tariffe ufficiali fornite dal sito del resort e i prezzi presenti sui portali di viaggio permettono di stimare i costi di un soggiorno tipo.

I prezzi ufficiali del soggiorno

Le tariffe, espresse per persona a notte in regime di soft all inclusive, variano in base al tipo di sistemazione e al periodo:

Nature Comfort / Comfort4: 115 euro per adulti (dai 12 anni in su) e 59 euro per bambini (3-11 anni), validi fino al 26 luglio e dopo il 31 agosto

Deluxe / Prestige Le Dune: 96 euro per adulti, 49 euro per bambini in tutti i periodi

A questi importi si aggiungono costi extra, tra cui:

Tassa di soggiorno: 1,50 euro al giorno per persona (esenti i minori di 10 anni)

Supplementi opzionali: lettino aggiuntivo (15 euro al giorno), telo mare con cauzione (20 euro più eventuali cambi)

I prezzi da portali e tour operator

I costi indicati da Booking.com e altri portali di prenotazione confermano le tariffe ufficiali. Una camera doppia, tripla o quadrupla parte da 140 euro a notte in pensione completa. Un tour operator propone pacchetti settimanali da Milano, in soft all inclusive, tra 1.633 e 1.750 euro per due adulti. Offerte last-minute possono scendere anche a 480 euro a coppia per una settimana nei mesi di maggio e giugno. Per una settimana da sabato a sabato in una camera Deluxe, con due adulti e un bambino:

Tariffe ufficiali: 96 euro x 2 adulti x 7 notti = 1.344 euro + circa 100-150 euro di tasse e supplementi

Prezzi da portale: 140 euro a notte x 7 = 980 euro, cibo incluso

Pacchetti tour operator: da 1.633 a 1.750 euro a settimana per due adulti

La spesa media complessiva si aggira tra i 1.300 e i 1.700 euro a coppia, con costi inferiori in bassa stagione.

Servizi e valutazioni degli ospiti

Il Calalandrusa unisce comfort, natura e ambientazione esclusiva. Gli spazi sono curati, le camere inserite nel verde, e la spiaggia privata garantisce tranquillità. Le recensioni degli utenti su TripAdvisor segnalano livelli elevati di pulizia e qualità della cucina, con valutazioni complessive molto positive. La presenza del format Temptation Island aggiunge un elemento di interesse per chi cerca una vacanza immersiva e fuori dall’ordinario.

Il resort dove è stato girato Temptation Island 2025 resta una meta ricercata da chi desidera rivivere l’atmosfera del reality televisivo in un contesto naturale esclusivo.