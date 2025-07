Temptation Island la carriera da calciatore del tentatore Flavio

Salito alle luci della ribalta come tentatore di Temptation Island 2025 scelto da tutte le ragazze, Flavio Ubirti, dopo essersi avvicinato alla fidanzata Denise, ha anche un passato da calciatore. A rendere famosa, e virale, la sua carriera ci ha pensato proprio la fidanzata di Marco che per sminuire il suo compagno ha detto una frase che poi ha portato i due al falò di confronto, oltre ad una seconda iconica fuga sulla spiaggia come quella di Ciro Petrone. Flavio a 24 anni faceva il calciatore, Marco andava a Ibiza a fare serata. Queste le parole di Denise la curiosità dei telespettatori sulla carriera del single.

Chi è Flavio Ubirti

Data di nascita 2 maggio 2001, segno zodiacale Toro, Flavio di cognome Ubirti è il tentatore del programma condotto da Filippo Bisciglia che ha intrapreso una conoscenza con Denise. Attualmente 24 anni è un modello di professione iscritto anche ad un’agenzia. Il suo profilo Instagram è @flavio__ubirti con tanto di bollino blu e oltre 50 mila follower. Nonostante il fisico atletico, è alto 1.85 m circa, non ha mai partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore anche se il popolo social lo vorrebbe già come nuovo tronista per la prossima stagione televisiva.

Il tentatore è di origini toscane, è infatti di Figline Valdarno, località dove ha anche intrapreso fin da giovanissimo la carriera da calciatore che tanto ha apprezzato Denise durante la sua esperienza nel resort in Calabria dove è stato registrato Temptation Island. Tra le sue passioni gli animali, come dichiarato dal modello nel video di presentazione dei single su Witty Tv. Flavio si è innamorato una sola volta e ora cerca l’anima gemella con cui costruire una famiglia. Tra qualche anno si vede infatti marito e padre.

Dove ha fatto il calciatore il tentatore Flavio

Prima di tutto va specificato che il tentatore Flavio di ruolo è portiere. Nel 2018-2019 ha militato nell’US Arezzo in Lega Pro, in seguito ha militato nell’Aglianese in serie D e successivamente nella Castiglionese e la Scandicci. Lo scorso anno ha giocato nella Baldaccio Bruni Anghiari in Eccellenza e ad oggi risulta senza contratto secondo Transfermarkt. Ha vestito la maglia della Nazionale Italiana nell’Under 17 Lega Pro. Ad Arezzo ricordano bene un giovanissimo Flavio Ubirti che da portiere delle giovanili venne aggregato in prima squadra senza debuttare tra i professionisti nella stagione 2018/2019.

Tempation Island le critiche a Flavio per il percorso da calciatore

Si sa quando si fa un reality, come quello dei sentimenti, seguito da milioni di telespettatori e con un grande seguito social, le critiche sono dietro l’angolo. Lo ha provato anche Flavio Ubirti. Il tentatore è stato elogiato da Denise, a confronto con il suo fidanzato Marco, più e più volte per la sua maturità. Il paragone nel mirino di diversi utenti social è stato quello fatto dalla ragazza tra la carriera da calciatore del single e le serate fatte ad Ibiza dal suo compagno quando avevano la stessa età. C’è chi ha criticato le parole di Denise, e in automatico anche la carriera da portiere di Flavio, non ritenendola un motivo valido per denigrare Marco.