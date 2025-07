Temptation Island come è finita per Montoya: inimmaginabile

Vedendo Antonio sclerare per Valentina a Temptation Island 2025, il paragone con Montoya por favor risulta scontato. Per i pochi che non lo conoscono, si tratta del grande protagonista della versione spagnola del reality dei sentimenti e che è diventato virale in tutto il mondo. Soprannominato Montoya por favor, la sua reazione scaturita da un tradimento da parte della fidanzata Anita in atteggiamenti espliciti in camera da letto con un tentatore, era diventata iconica a tal punto da generare meme e parodie. Incredibile, in negativo o in positivo in base al proprio parere personale, come è finita per Montoya sia riguardo la carriera in TV che per la sua relazione con Anita.

Chi è Montoya

José Carlos Montoya, 30 anni, prima di partecipare a Temptation Island spagnolo faceva di lavoro il modello e il portiere d’albergo. Soprattutto era un cantante in erba. È possibile vedere infatti i suoi video in cui canta sui social dove in qualità di artista si definisce il romantico della rumba. Montoya era originario di Utrera, in provincia di Siviglia, in Andalusia.

La TV è sempre stata nel suo DNA, prima di diventare Montoya por favor con Anita in coppia a La Isla de las tentaciones aveva partecipato da grande protagonista come corteggiatore a Mujeres y hombres y viceversa, la versione italiana di Uomini e Donne, e aveva già fatto parlare di sé al reality El Conquistador dove si era fidanzato con Anita.

La storia d’amore tra Montoya e Anita

Si tratta di un reality gemello dell’Isola dei Famosi e tra una prova di coraggio e l’altra tra i due spagnoli è sbocciato l’amore. Dopo circa dieci mesi di relazione i due hanno partecipato a Temptation Island iberico mettendo a dura prova il loro amore che era andato in crisi per gelosie reciproche. Questo era il motivo per cui la coppia, già nota in Spagna, aveva deciso di partecipare a La Isla de las tentaciones.

Il video di Montoya por favor da oltre 100 milioni di views

“Montoya, por favor…” the international cry for help when chaos is beyond control. pic.twitter.com/GMQOcDnH77 — Afrikaan (@MonetizeAfricaX) February 7, 2025

Qui arriva uno dei più grandi fenomeni social degli ultimi anni. Il caso del video di Montoya por favor è davvero eclatante, solo nei primi giorni di pubblicazione ha superato i 100 milioni di visualizzazioni, tra l’altro con una durata eseguita nemmeno 2 minuti di clip. Montoya, ad uno dei falò dei fidanzati, vede un video esplicito in cui la fidanzata Anita lo tradisce con un tentatore. La prima reazione è l’incredulità poi la pantomima sulla sabbia tra autolesionismo e insulti alla fidanzata. La fine del video, a cui è stato paragonato Antonio di Temptation Island 2025 con la sua fuga nel nuovo resort in Calabria, è esilarante.

Montoya corre disperato in riva al mare in piena notte per raggiungere il villaggio delle ragazze. La conduttrice Sandra Barneda urla ‘Montoya por favor” mentre al montaggio fanno vedere mentre corre le scene emblematiche del tradimento sotto le coperte. “Porqué, porqué” urla lo spagnolo diventando un meme.

Temptation Island Montoya e Anita stanno ancora insieme

Inimmaginabile come è finita per Montoya por favor di Temptation Island spagnolo. Dopo il falò di confronto finale a La Isla de las tentaciones, si sono lasciati ma sui social già si era intuito che non si erano dimenticati. Entrambi sono stati presi come concorrenti di Supervivientes, ovvero L’Isola dei famosi iberica. Proprio durante il reality, nonostante l’arrivo anche del tentatore con cui la ragazza aveva tradito il suo viralissimo ex, Montoya e Anita sono tornati insieme. Ma non è finita qui, i due potevano essere anche i primi genitori to be nella storia dei reality. Durante Supervivientes è stato fatto un test di gravidanza che però ha dato esito negativo.