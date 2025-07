Dove hanno girato Temptation Island 2025: addio all’Is Morus Relais

Chi è fan si sarà accorto che Temptation Island 2025 non è stato girato come di consueto all‘Is Morus Relais. Il resort è stato venduto, e no, non per i danni fatti dai fidanzati che hanno distrutto nel corso degli anni sedie, tavoli o lanciato bottigliette. La produzione del reality ha così cambiato location, le puntate sono state registrate al Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Dove si trova il nuovo resort di Temptation Island

Il nuovo resort che fa da sfondo a coppie, tentatori e tentatrici si affaccia sul Mar Ionio e a dispetto della spiaggia sarda caratteristica da sempre del reality delle tentazioni, questa volta ci sono i tipici sassolini calabresi che ispirano anche le liquirizie più buone d’Italia, i Sassi. La struttura si trova a Guardavalle Marina, piccola località con circa 4000 abitanti sulla Costa degli Aranci.

Come è fatto il Calalandrusa Resort dove girano la trasmissione Mediaset

Il resort Calalasundra dove si registra Temptation Island 2025

Il resort è immerso in cinque ettari di vegetazione e consta di quattro tipologie di camere diverse. La grandezza della nuova location dove si registra Temptation Island 2025 e la distribuzione dei locali permette al programma di avere la consueta divisione villaggio fidanzati e villaggio fidanzate e gli alloggi divisi di tentatori e tentatrici rispetto a quello dei concorrenti. Inoltre la spiaggia ampia permette di strutturare alla perfezione i falò e le riprese di uno dei programmi più seguiti dell’intera stagione televisiva.

Non a caso per mesi risultano virali i veri protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia, ovvero chi sceglie le canzoni.

Quanto si spende per alloggiare al resort di Temptation Island

I prezzi per alloggiare nel resort in Calabria dove hanno registrato l’edizione del 2025 del reality dei sentimenti dovrebbero oscillare tra i 50 e i 200 euro a notte a persona in base alla stagione, al tipo di camera e all’età ma basta contattare il sito ufficiale del resort per chiedere un preventivo mirato e conoscere la cifra precisa per il periodo preferito per fare lì una vacanza.

Perché ha chiuso l’Is Morus Relais

A lanciare l’indiscrezione sulla chiusura dell’Is Morus Relais fu Vanity Fair trovando poi conferma ad aprile scorso quando cercando il sito ufficiale del vecchio Resort di Temptation Island, situato in Sardegna, non era possibile più trovarlo.

Il motivo, secondo il magazine, sarebbe stata la scelta di mettere in vendita il resort. Anche attualmente è difficile reperire il sito ufficiale della struttura che sembra deindicizzato da Google.