Temptation Island 2024 chi sceglie le canzoni lo conoscete

Temptation Island – Fabrizio Baglio, che sceglie le canzoni di Temptation Island 2024 insieme ad Andrea Vicario, se ci fossero ancora i meravigliosi Telegatti vincerebbe sicuramente quello per la miglior colonna sonora. Questi due nomi per chi non è un addetto ai lavori di Canale 5 diranno poco e invece sono due grandi protagonisti della nostra e vostra adolescenza. Fabrizio Baglio è consulente post produzione da sempre per Maria De Filippi e quindi è lui che si è occupato spesso delle esterne di Uomini e Donne. Probabilmente anche quelle che sono rimaste nella storia della televisione e che ancora oggi in tanti ricordano sui social. Il suo curriculum potremmo dire che è interamente dedicato alla sua professione, già montava da quando aveva 18 anni iniziando con il cinema. L’uomo che si occupa delle musiche di Temptation Island 2024 ha fatto carriera ed è passato dal solo montaggio alla fase più delicata, quella della selezione delle immagini da inserire. Fabrizio Baglio è giovanissimo, è nato il 7 aprile 1983 ed ha quindi 41 anni di età ed originario di Formia. Vive a Roma ed ha una compagna di nome Martina, madre della loro figlia Beatrice che ha circa 8 anni. Tra le curiosità su di lui la passione per il mare e ovviamente quella per la musica. La sua canzone preferita è Stella di mare di Lucio Dalla che racchiude in un certo senso le sue passioni. Chi sceglie le canzoni per Temptation Island 2024, oltre a Lucio Dalla, ama De André e Phil Collins. Non è solo lui ad occuparsi della colonna sonora del reality delle tentazioni, ci mette bocca anche lo storico regista Andrea Vicario. Non a caso si occupa quasi da sempre di Amici di Maria De Filippi e dei live de Il Volo, lavori che evidenziano la sua attitudine alla musica. Figlio d’arte, il padre è Stefano Vicario uno dei registi più importanti della televisione italiana che da anni dirige il Festival di Sanremo dietro le telecamere. La scelta di puntare sul figlio Andrea Vicario fu di Maria De Filippi che vide in quel ventenne il talento giusto per occuparsi dei suoi programmi all’epoca rivoluzionari. Secondo la conduttrice aveva non solo lo sguardo per vedere ma anche orecchio che è quello giusto per scegliere le musiche di Temptation Island 2024.

Temptation Island 2024 come vengono scelte le canzoni

La scelta della colonna sonora di Temptation Island 2024 non è certo frutto di un “idillio”. Fabrizio Baglio e Andrea Vicario spesso simpaticamente litigano per la selezione delle canzoni. L’editor preferisce brani in spagnolo e anche in inglese tra cui anche la storica sigla I love the way you are mentre il figlio d’arte è molto più propenso ad inserire canzoni in italiano come Bastardo di Anna Tatangelo. Uno dei brani più famosi nella storia di Temptation Island è Como yo te amo di Raphael che accompagnava la corsa disperata di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. In quel caso a scegliere la canzone fu Fabrizio Baglio e rese così la scena iconica.