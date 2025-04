Stefano De Martino e Emma stanno insieme: la fonte

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono tornati insieme parola di alcuni esperti di gossip. Ci sono diversi indizi. Non è la prima volta che i fan sognano un ritorno di fiamma tra la cantante e il conduttore di Affari Tuoi, ma stavolta qualcosa è cambiato. Gli sguardi, le battute, i video dietro le quinte… tutto fa pensare che tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Oppure no? Difficile dirlo con certezza, ma i rumors si stanno accumulando. E quando si parla di loro, l’effetto nostalgia è fortissimo. Perché chi ha vissuto gli anni di Amici con loro sa quanto fossero veri, spontanei, intensi. Ora eccoli di nuovo vicini, tra una risata in tv e una cena in compagnia. Coincidenze? Forse. Ma i fan hanno già iniziato a fantasticare.

Stefano De Martino e Emma: la storia d’amore

Tutto era iniziato nel 2009, quando Emma e Stefano si erano conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei grintosa, lui ballerino affascinante. La loro storia era cresciuta sotto gli occhi del pubblico, tra prove, lacrime e dediche. Una su tutte? “Tu si ‘na cosa grande”, la canzone che Emma gli aveva cantato con una voce rotta dall’emozione. Sembravano indivisibili, finché nel 2012 tutto è crollato. Stefano si era innamorato di Belen Rodriguez, conosciuta sempre ad Amici, e da lì in poi la favola era finita. Anni di silenzi, strade diverse, nuove storie, nuove vite. Ma quella prima storia d’amore è rimasta nel cuore di tanti.

Ed eccoli di nuovo insieme, proprio dove tutto era iniziato: nel mondo della tv. Nell’ultima puntata di “Stasera Tutto è Possibile”, andata in onda l’8 aprile 2025 ma registrata un paio di settimane prima, Emma è stata ospite speciale del conduttore. L’atmosfera era leggera, ma carica di intesa.

Nei video backstage pubblicati sul profilo Instagram del programma, si vedono i due scherzare mentre Emma si prepara nel camerino. Quando Stefano si affaccia, lei lo prende in giro: “Ma non ti ha insegnato niente Maria? Almeno qualche cremina… una giacca di pelle, un bracciale d’oro, niente!”. Lui sorride e risponde con la solita ironia: “Te non sai, ci ho già pensato”.

Stefano e Emma: gli indizi del ritorno di fiamma

Poi arriva il momento della cena post-puntata. E lì, il colpo al cuore per tutti i nostalgici: Emma canta “Tu si ‘na cosa grande”. Proprio quella canzone. Il video viene condiviso su Instagram da Adelaide, la sorella di Stefano, e ovviamente fa subito il giro dei social. Coincidenza? Omaggio? O messaggio nascosto?

In più, qualche settimana fa, Emma è stata vista sorridente e rilassata allo spettacolo teatrale di Stefano. Secondo il settimanale “Oggi”, ci sarebbe addirittura un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Emma Marrone. Meno convinto invece Alessandro Rosica, esperto di gossip. Per lui Stefano e Emma non stanno insieme, parla solo di “bella amicizia”. Ma i fan non si accontentano: i sorrisi, le battute, i ricordi… tutto sembra far parte di un film che potrebbe avere un sequel.

Certo, la storia tra Emma, 40 anni, e Stefano, 35 anni, è complicata. Dopo Belen Rodriguez, dopo anni di alti e bassi, dopo le rispettive carriere… ma la chimica tra loro non sembra mai svanita. E anche se per ora non c’è niente di ufficiale, l’idea che qualcosa stia cambiando fa battere il cuore a chi non ha mai smesso di sperarci.