Rosario Temptation Island le vere origini del sosia di un divo

Rosario Guglielmi è il fidanzato di Temptation Island 2025 che ha più colpito telespettatori e telespettatrici per la sua bellezza e la sua cultura. Ha partecipato al reality dei sentimenti in coppia con la fidanzata Lucia Ilardo, 27 anni, originaria di Vignola, in provincia di Modena. Sui social non si parla d’altro, le origini di Rosario non sono milanesi e quel suo fascino latino ha scatenato la curiosità, facendo incappare anche in qualche errore di troppo. Una divertente curiosità resta, il fidanzato più apprezzato del programma condotto da Filippo Bisciglia somiglierebbe ad un divo del momento.

Le origini di Rosario di Temptation e il trasferimento

Rosario Guglielmi è del Sud, le sue origini sono campane, è nato a Vico Equense, in Costiera Sorrentina. Il fidanzato di Ilaria vive da un anno a Milano. Il trasferimento è stato per lui un passaggio importante verso l’indipendenza, come ha raccontato emozionandosi durante una delle prime puntate del programma. Da adolescente era già al Nord, ha frequentato l’IPSAR Bartolomeo Scappi a Bologna e attualmente di lavoro Rosario fa il manager in un’azienda, come riportato sul suo profilo LinkedIn. Il suo profilo Instagram @rosarioguglielmi_, è privato.

Il motivo della partecipazione al programma

Proprio la la distanza tra lui e la bionda fidanzata Ilaria, con lui a Milano e lei a Modena, insieme alla mancata voglia di convivenza, sono stati i motivi che hanno spinto al coppia a partecipare a Temptation Island.

La somiglianza di Rosario con Theo James

I particolari tratti somatici di Rosario di Temptation Island hanno portato i telespettatori non solo a confondere le origini del bel fidanzato guru del suo villaggio. Una somiglianza con Theo James, definito addirittura i social, ha fatto il giro dei social. Uno degli aspetti più discussi riguarda l’incredibile somiglianza con l’attore britannico, noto per i suoi ruoli nella serie The Gentlemen di Netflix e della pubblicità di Dolce e Gabbana Light Blue con Vittoria Ceretti.

Lineamenti marcati, sguardo intenso e stile sofisticato hanno contribuito a rendere Rosario uno dei volti più riconoscibili di questa edizione. La somiglianza è stata notata dai fan del programma fin dalle prime puntate rendendolo virale.