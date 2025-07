Chi è la sorella di Martina Ceretti: la suggestione parentela con Vittoria

Il gossip chiama e la suggestione su un legame di parentela, addirittura sorelle, tra Martina e Vittoria Ceretti subito risponde. Dopo la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona che ha definito Martina Ceretti come presunta amante di Raoul Bova, si è creata attorno alla giovane una curiosità su chi è e che lavoro fa, forse morbosa.

Chi è la sorella di Martina Ceretti

Qualche presupposto probabilmente ci sarebbe anche stato per pensare che Martina e Vittoria Ceretti siano sorelle. Quest’ultima è una apprezzatissima super modella, solo l’ultimo dei suoi lavori è lo spot del profumo di Dolce e Gabbana Light Blue a Capri con Theo James, ovvero l’attore protagonista della serie Netflix The Gentlemen. Anche Martina, la bellissima ragazza bionda accostata a Raoul Bova, è una modella, con una carriera in trampolino di lancio. Entrambe sono trapiantate a Milano e dal punto di vista fisico hanno anche tratti simili.

Vittoria Ceretti è per la cronaca rosa anche la fidanzata di Leonardo Di Caprio ed è stata grande protagonista al matrimonio di Jeff Bezos a Venezia per il vestito che ha indossato, oltre che per eleganza e fascino. Martina era estranea a questo mondo prima delle dichiarazioni di Fabrizio Corona essere la presunta amante di Raoul Bova con cui, stando alle affermazioni del creator di Falsissimo, avrebbe avuto una frequentazioni di circa due anni tra chat e appuntamenti dal vivo. Insomma bellissime, modelle note al gossip qualche piccolo indizio per un rapporto familiare tra loro ci starebbe anche.

Sono però solo suggestioni. Se Martina Ceretti ha una sorella questa non è Vittoria Ceretti, tra le due non risulterebbe esserci questo legame di parentela.

Vittoria Ceretti in una foto dal suo profilo Instagram

La famiglia di Vittoria Ceretti

La super modella fidanzata con Leonardo Di Caprio ha solo un fratello di nome Guglielmo, i suoi genitori sono papà Giuseppe, titolare di un’azienda per pavimenti e mamma Francesca Lazzari, tutti tra l’altro conosciuti dal suo amato Leo. Inoltre, la protagonista dello spot di Dolce e Gabbana è di origini bresciane, l’influencer romane.

Se della famiglia della top model si sa poco di quella della presunta amante di Raoul Bova, per Fabrizio Corona, non si sa nulla.

I genitori e l’infanzia di Martina Ceretti

In una intervista del 2020 al Corriere dello Spettacolo Martina Ceretti non ha parlato dei suoi genitori ma solo della sua infanzia. Ha raccontato di quanto le piaceva fare le recite a scuola e di come si metteva davanti allo specchio simulando di ricevere un Premio Oscar. L’influencer ha anche spiegato di essere dislessica e che il teatro l’ha aiutata tanto. Ricordava sempre il copione a memoria, spesso anche le battute dei suoi colleghi. Da piccola la modella, protagonista di un video di una canzone di Eros Ramazzotti, si divertiva a vestire le bambole, sviluppando così una grande passione per la moda e lo stile. Inoltre, Martina Ceretti ha svelato un altro piccolo interessante aneddoto legato alla sua infanzia, con i suoi vestiti si divertiteva a creare e sperimentare.