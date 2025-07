Chi è Martina Ceretti modella del gossip da Bova a De Martino

Martina Ceretti sta infiammando il gossip di questa estate italiana superando la kiss cam che ha beccato due amanti al concerto dei Coldplay e la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino. Si tratta della presunta amante di Raoul Bova, secondo quanto detto da Fabrizio Corona nella puntata del suo programma YouTube Falsissimo dedicato al parallelo tra Temptation Island e la vita reale dei vip nostrani. In realtà Martina Ceretti è una modella milanese non del tutto estranea al mondo dello spettacolo.

Martina Ceretti età e cosa fa nella vita

Martina Ceretti ha 23 anni, segno zodiacale Leone, risulta da diverse riviste di gossip nata a Roma e trapiantata a Milano per lavorare come modella e influencer. Il suo profilo Instagram privato @marticeretti consta di quasi 100 mila follower e non ha mai negato la sua passione per il mondo dello spettacolo visto che già quattro anni fa in un’intervista al blog Corriere dello Spettacolo ha spiegato che fin da bambina il suo sogno era quello di diventare attrice.

Probabilmente ha iniziato con i social per cercare farsi conoscere al pubblico con cui ama interagire. Tra le sue passioni la moda, la recitazione e la fotografia.

Raul Bova in una scena di Don Matteo (Ufficio Stampa Rai)

La carriera della presunta amante di Raoul Bova

La presunta amante di Raoul Bova ha già una carriera in salita con due video musicali con artisti italiani importanti tra cui Eros Ramazzotti e shooting di rilievo per diversi brand. Per quanto riguarda la sua vita privata, nella stessa intervista Martina Ceretti si è definita “una ragazza acqua e sapone”. Anche se il suo aspetto può sembrare sofisticato per il suo lavoro di modella, a casa preferisce pigiama e viso al naturale.

Studia alla facoltà di Lettere e Filosofia a Milano, nel marzo 2024 le mancava solo un esame alla laurea e non si sa se abbia raggiunto questo traguardo. La certezza è che la sua intenzione è quella di iscriversi, se non lo ha già fatto, ad un’accademia di recitazione. Risulta iscritta all’agenzia Fashion Model come riportato nella bio del suo profilo Instagram e in occasione della registrazione del videoclip dela canzone di Eros Ramazzotti “Gli ultimi romantici” in cui appare in bianco e nero, ha dichiarato al Corriere della Sera di aver studiato canto perché una disciplina che l’aiuta molto ad ascoltare i suoi sentimenti.

Martina Ceretti vita privata: i presunti flirt

Per quanto riguarda la vita privata di Martina Ceretti, non è stata etichettata solo come presunta amante di Raoul Bova da Fabrizio Corona. Il creator di Falsissimo ha parlato di altri pseudo fiamme, brevi flirt, che la modella avrebbe avuto con altri personaggi famosi. I vip che cita l’ex re dei paparazzi nel suo programma YouTube sarebbero Stefano De Martino e il calciatore Sandro Tonali.

Data l’incredibile somiglianza tra Martina Ceretti e la presunta amante di Fedez Angelica Montini, alcuni amanti del gossip, sotto all’ombrellone, si sono incuriositi pensando fosse la stessa persona. Stesso discorso per una presunta sorella di Martina Ceretti a causa dell’omonimia con la celebre Vittoria Ceretti, modella fidanzata con Leonardo Di Caprio.