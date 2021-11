Finalmente la felicità è un film di Leonardo Pieraccioni. Una commedia del 2011 con Rocco Papaleo, Maurizio Battista e Ariadna Romero. Ecco dov’è stato girato il film.

Quali sono le location di Finalmente la felicità, commedia di Leonardo Pieraccioni arrivato al cinema il 16 dicembre 2011. Un film divertente e romantico con co-protagonista Ariadna Romero.

Finalmente la felicità dove è stato girato

Come spesso accade nei film di Leonardo Pieraccioni, la regione prescelta per la maggior parte delle riprese è la Toscana. Tutto ha inizio a Lucca. È qui che si trova l’Hotel Universo, dove Luna alloggia prima di partire per la Sardegna. L’albergo è sito in piazza del Giglio. Per poter apprezzare la sala dove Benedetto assiste a un concerto di musica classica tenuto da Argante occorre invece recarsi presso il Teatro del Giglio.

Vi sono però svariate location a Lucca. Basti pensare a Villa Bottini. Questa è stata sfruttata dalla produzione per due differenti scene. All’inizio del film vediamo il parco che circonda la villa. Si tratta del momento in cui assistiamo al tradimento di Benedetto. Riconosciamo invece l’interno dell’edificio durante la mostra fotografica di Albert.

Molte riprese sono state effettuate nel centro storico di Lucca. È qui che si trova la casa del protagonista. Per ritrovarla occorre recarsi in via Bacchettoni. Altro luogo importante è inoltre il Cimitero di Segromigno in Monte, dove il film mostra la tomba della madre di Benedetto e Luna.

Non solo Toscana per Finalmente la felicità ma anche la Sardegna. Chiunque voglia ritrovare le atmosfere della commedia potrà raggiungere il monastero di Sasso Fortezza, così come Pulla, in provincia di Cagliari. Il primo si trova a Sarroch. Il film lo mostra come un luogo di meditazione ma in realtà è un’azienda agricola. A Pula invece spazio al Fort Village Resort, che esiste realmente.

Finalmente la felicità trama e cast

Scritto e diretto da Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità vede l’attore e regista nei panni di Benedetto Parisi. Questi è un musicista e vive a Lucca. Le sue giornate scorrono normalmente, fino a quando non riceve un invito del tutto inatteso a C’è posta per te.

Non ha idea di chi possa averlo chiamato ma ben presto scopre una verità sconosciuta su sua madre. La donna, morta da poco, aveva adottato a distanza una giovane ragazza brasiliana. Il suo nome è Luna ed è ormai grande. Diventata una modella, si è recata in Italia per conoscere il fratello.

Benedetto è incantato dalla sua bellezza e si ritroverà in situazioni rocambolesche al suo fianco. Inizierà a provare dei sentimenti per lei, tentando di mostrarsi ai suoi occhi più come un potenziale fidanzato che un fratello.

Ecco il cast di Finalmente la felicità:

Leonardo Pieraccioni: Benedetto Parisi

Ariadna Romero: Luna Parisi

Rocco Papaleo: Sandrino Terracciano

Andrea Buscemi: Argante Buscemi

Thyago Alves: Jesus

Shel Shapiro: Albert

Maria De Filippi: se stessa

Michela Andreozzi: Mara

Massimo Ceccherini: paziente ospedale

Maurizio Battista: uomo sul treno