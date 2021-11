È stata la mano di Dio quando esce e dove vedere

Con È stata la mano di Dio Paolo Sorrentino sbarca nel mondo dello streaming digitale per la prima volta in carriera. L’ultimo film del regista premio Oscar ha una doppia data d’uscita. Ecco quando vederlo e dove.

Viaggio nella Napoli degli anni ’80, richiamando molti aspetti della vita privata del regista Paolo Sorrentino. Una pellicola complessa, in grado di mescolare abilmente gioia e tristezza.

Leggi anche | È stata la mano di Dio: trama e cast del film di Sorrentino

È stata la mano di Dio trama

Film ambientato a Napoli negli anni ’80. Il protagonista è Fabio, chiamato da tutti Fabietto. Avrà l’occasione di vivere uno dei sogni più grandi per gli amanti del calcio. Nella sua città arriva infatti Diego Armando Maradona. Vi è un gigantesco fermento per le vie del capoluogo campano. A questa gioia però si unisce un dolore immenso. Una tragedia inaspettata travolge Fabietto, cambiando la sua vita per sempre. Il giovane avrà modo di capire come felicità e sconforto, gioia e tragedia siano intrecciati. Tutto ciò delineerà il suo futuro.

Quando esce È stata la mano di Dio

Come detto, per la prima volta Paolo Sorrentino si è affidato a un servizio streaming per uno dei suoi film. Non per questo ha però rinunciato alla proiezione al cinema. La data d’uscita di È stata la mano di Dio è fissata per il 24 novembre 2021. Chiunque volesse potrà apprezzare il nuovo film del regista napoletano sul grande schermo.

Leggi anche | Jurassic World come finisce: le differenze con Jurassic Park

Dove vedere È stata la mano di Dio streaming

Meno di un mese dopo l’uscita al cinema, il 15 dicembre 2021, È stata la mano di Dio sarà disponibile nel catalogo streaming Netflix. Basterà collegarsi al proprio account, sfruttando l’app della piattaforma disponibile su Smart TV, tablet, smartphone e notebook.

Leggi anche | Jurassic World dove è stato girato: ecco il vero parco

È stata la mano di Dio Oscar

Paolo Sorrentino tornerà probabilmente a prendere parte da protagonista alla notte degli Oscar. L’Italia ha scelto il suo nuovo film come candidato alla categoria miglior film straniero. Fa dunque parte della short list. Il titolo È stata la mano di Dio è stato tradotto in inglese come The Hand of God.

Nulla è ancora deciso, dal momento che l’obiettivo è quello di rientrare nella short list che sarà annunciata dall’Academy il prossimo 21 dicembre 2021. Le nomination invece, ovvero la cinquina in gara, sarà rivelata l’8 febbraio 2022. La notte degli Oscar, infine, si celebrerà il 27 marzo 2022.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI